Oviedo comienza a instalar las luces de Navidad El Ayuntamiento oficiará el gran encendido de la iluminación a finales de noviembre

Uno de los motivos instalados en la plaza de la iglesia de La Tenderina.

S. N. Oviedo Jueves, 16 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Oviedo comienza a vestirse de Navidad. Los operarios de la empresa Germán Vizcaíno han comenzado con el montaje de luces y estructuras en las calles. El encendido será a finales de noviembre.

El equipo de gobierno ha venido apostando a lo largo de los últimos años por hacer de las luces de Navidad una verdadera atracción turística a la manera de otras ciudades como Vigo. Cada año, el acto de inauguración de la iluminación es más espectacular.

Temas

Navidad

Oviedo