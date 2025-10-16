Oviedo comienza a instalar las luces de Navidad
El Ayuntamiento oficiará el gran encendido de la iluminación a finales de noviembre
S. N.
Oviedo
Jueves, 16 de octubre 2025, 20:49
Oviedo comienza a vestirse de Navidad. Los operarios de la empresa Germán Vizcaíno han comenzado con el montaje de luces y estructuras en las calles. El encendido será a finales de noviembre.
El equipo de gobierno ha venido apostando a lo largo de los últimos años por hacer de las luces de Navidad una verdadera atracción turística a la manera de otras ciudades como Vigo. Cada año, el acto de inauguración de la iluminación es más espectacular.