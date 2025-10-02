Oviedo se convierte en capital de la movilidad sostenible El congreso Movex congrega a expertos y profesionales del sector de los coches eléctricos y expone en El Antiguo decenas de modelos

La exposición de coches eléctricos en la plaza de la Catedral.

Rafael Francés Oviedo Jueves, 2 de octubre 2025, 19:36

Movex, el hub sobre movilidad sostenible, inició este jueves un fin de semana de congreso, reuniones y una muestra de vehículos en las plazas de ... la Catedral y de Porlier. La de Trascorrales, en cambio, fue la elegida para el congreso a la que estuvo invitado el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, quien destacó la «transición amable» de la ciudad en movilidad sostenible. Defendió que Oviedo «es un ejemplo de la movilidad más sostenible siempre de la mano de la iniciativa privada, que es la forma de hacer y avanzar por parte de este equipo de gobierno en Oviedo».

La cuarta edición de la feria de Movex durará hasta el domingo y está organizado por la Asociación de usuarios de vehículos eléctricos de España (Auve) y por el Ayuntamiento. El programa reúne el IV Congreso Profesional, la ceremonia de los Premios Movex 2025, además de una amplia zona de exposición y pruebas abiertas al público en pleno Oviedo Antiguo.

