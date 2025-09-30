El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La familia, a la entrada de la iglesia. Mario Rojas

Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»

Amigos y familiares dan el último adiós al reputado odontólogo, que «hizo recuperar la ilusión a muchos devolviéndoles la sonrisa»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34

«Hizo recuperar la ilusión a muchos con esas ortodoncias que ponía para que las personas recuperaran la sonrisa». Esta fue una más de las numerosas definiciones que se han podido escuchar durante el funeral del dentista Luis Llaca Sánchez, fallecido el lunes de forma repentina, en la parroquia de los Carmelitas.

Un funeral al que acudieron más de un centenar de personas con la familia en los primeros bancos y un gran número de amigos ocupando el resto de filas de la iglesia.

A la puerta de la misma, el ex director del Instituto de Fomento Regional (IFR), durante el mandato de Sergio Marqués al frente del Gobierno del Principado, José Antonio Fernández-Kelly, aseguró que Llaca «era un gran trabajador y un pionero en lo suyo, pues fue el primero o de los primeros en abrir una clínica dental con parámetros de marketing y psicología para los niños».

Fernández-Kelly también explicó que «llevaba una vida muy familiar, pues su mujer y sus dos hijas, junto con su trabajo, han sido lo más importante en su vida». De opinión similar otro amigo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo: «Un ejemplo de empresario, brillante en su trayectoria y un profesional que fue evolucionando con los tiempos».

El funeral estuvo trufado de amigos que dieron el último adiós a su amigo y compañero, Luis Llaca Sánchez, como el dentista, Armando Menéndez.

