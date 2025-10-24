El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil Leticia González y la presidenta de la Cocina Económica, Mar Prieto, durante la firma del convenio. A. O.

Oviedo destina 153.000 euros a la Cocina Económica

El Ayuntamiento renueva el convenio con la institución benéfica para la mejora de la calidad de vida de «nuestros vecinos más vulnerables»

P. A.

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:35

Comenta

«La labor que realiza la Cocina Económica de Oviedo con nuestros vecinos más vulnerables es fundamental y mejora directamente su calidad de vida. Desde el Ayuntamiento agradecemos profundamente su trabajo y continuaremos apoyando su actividad». La edil de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González ha expresado así la voluntad del equipo de gobierno tras la renovación del convenio de colaboración con la Cocina Económica de Oviedo, que rubricó junto a la presidenta de la Asociación Benéfica Cocina Económica de Oviedo, Mar Prieto.

Dotado con 153.000 euros, el convenio tiene como objetivos principales la atención a personas con importantes carencias personales y sociales que no pueden cubrir necesidades básicas como la alimentación, así como el apoyo a la destacada labor social que desarrolla la entidad a través de sus programas y servicios.

La Cocina Económica , gestionada por voluntariado y las Hijas de la Caridad desde 1888, es un recurso esencial para la ciudad y ofrece comida diaria, reparto de alimentos y acompañamiento a quienes lo necesitan.

