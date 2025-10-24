Oviedo destina 153.000 euros a la Cocina Económica El Ayuntamiento renueva el convenio con la institución benéfica para la mejora de la calidad de vida de «nuestros vecinos más vulnerables»

La edil Leticia González y la presidenta de la Cocina Económica, Mar Prieto, durante la firma del convenio.

P. A. Oviedo Viernes, 24 de octubre 2025, 21:35 Comenta Compartir

«La labor que realiza la Cocina Económica de Oviedo con nuestros vecinos más vulnerables es fundamental y mejora directamente su calidad de vida. Desde el Ayuntamiento agradecemos profundamente su trabajo y continuaremos apoyando su actividad». La edil de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González ha expresado así la voluntad del equipo de gobierno tras la renovación del convenio de colaboración con la Cocina Económica de Oviedo, que rubricó junto a la presidenta de la Asociación Benéfica Cocina Económica de Oviedo, Mar Prieto.

Dotado con 153.000 euros, el convenio tiene como objetivos principales la atención a personas con importantes carencias personales y sociales que no pueden cubrir necesidades básicas como la alimentación, así como el apoyo a la destacada labor social que desarrolla la entidad a través de sus programas y servicios.

La Cocina Económica , gestionada por voluntariado y las Hijas de la Caridad desde 1888, es un recurso esencial para la ciudad y ofrece comida diaria, reparto de alimentos y acompañamiento a quienes lo necesitan.