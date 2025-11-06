El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El acto de encendido de las luces de Navidad el pasado. P. N.

Oviedo encenderá las luces de Navidad el viernes 28 de noviembre

El Ayuntamiento organiza un gran espectáculo, a las ocho de la tarde, en el entorno de La Escandalera

S. N.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:47

Ya hay fecha para el encendido de las luces de Navidad en Oviedo: el viernes 28, a las ocho de la tarde. Como en los últimos años, el Ayuntamiento de Oviedo convertirá este pistoletazo de salida en una gran fiesta con espectáculos y actuaciones, ante miles de personas, en el entorno de La Escandalera. El propio alcalde, Alfredo Canteli, se encarga tradicionalmente de activar el mando para iluminar toda la ciudad hasta Reyes.

El montaje de las luces y todas las composiciones de temática navideña, a cargo de la empresa Germán Vizcaíno, comenzó ya en octubre. Por numerosas calles de la ciudad ya se pueden observar las figuras de luz. Especialmente por el centro, lo que ha convertido a la capital en un referente a visitar durante estas fechas, pero también se ha ido extendiendo a los barrios y la zona rural.

