«Oviedo va a entrar en el área metropolitana, pero no cederá competencias al Principado» El alcalde Afredo Canteli saluda a la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado, ante (de izquierda a derecha) Jorge Luis Correas, teniente coronel Jefe del Sector/Subsector de Tráfico; José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana; y José Antonio Gómez, decano de la facultad de Humanidades. Detrás, Luis Germán Avilés Cabrera, teniente coronel jefe de la Comandancia de Oviedo, estrecha la mano de Elisa Miguélez, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. / ALEX PIÑA El alcalde, Alfredo Canteli, afirma que el proyecto de la Ronda Norte es «prioritario» sobre otras obras en marcha en la región ALBERTO ARCE OVIEDO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:18

Tajante. «Oviedo va a entrar en el área metropolitana central, seguro, tiene que estar, pero no cederá competencias municipales al Principado de Asturias». El alcalde, Alfredo Canteli, manifestó ayer su deseo de incorporar al municipio ovetense en el ambicioso proyecto que impulsó, durante la pasada legislatura, el socialista Javier Fernández. Y lo hará, si bien es cierto que el conservador defendió el rechazo del Grupo Municipal Popular al proyecto durante el pasado mandato, según sus propias condiciones.

«Está claro, las áreas metropolitanas nacen como entidades locales. Y si van a Barcelona, Valencia o Vigo, ahí lo tienen. Eso es un consorcio, y si es uno de movilidad en el centro de Asturias tendente a solucionar todos esos problemas que existen, lo firmaríamos mañana mismo. Sin ningún problema», concluyó Canteli. No obstante, también sembró la duda, apelando a la idea del grupo mayoritario en el Ayuntamiento, de que falta definición en la propuesta, cuando afirmó que «yo quiero saber para qué es el área metropolitana». «¿Alguien lo sabe?», ironizó.

Viene de largo. De hecho, constituir un área metropolitana en la que reunir y coordinar a todas las administraciones con competencias sobre el espacio central de la región (en la actualidad, aglutina a seis municipios del centro) es un propósito de las navidades pasadas. El propio estatuto de autonomía de 1981 fijó esa opción, pero hasta ahora todos los intentos se contaban por fracasos. Como sus predecesores, Javier Fernández se puso como objetivo darle forma cuando tomó posesión como presidente del Principado, en 2012. Un guante que ha recogido el actual presidente regional, el socialista Adrián Barbón, y que se ha encargado de ejemplificar con obras como la del enlace entre la AS-II y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La Ronda Norte, «prioritaria»

En otro orden de cosas, la noticia de que el Ministerio de Fomento ya ha adjudicado el contrato de obras para la ampliación de un tercer carril y la remodelación de enlaces en el tramo de 3,8 kilómetros de la autopista 'Y' (A-66), entre Lugones y Matalablima, también llamó la atención del alcalde. Se trata de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Lantania y Asch infraestructuras y Servicios, por un presupuesto de 22.253.612 euros, tal y como avanzó este periódico hace una semana. La oferta más ventajosa, en términos económicos, de las 25 presentadas.

Sin embargo, para el primer edil de la Corporación municipal ovetense, la región tiene problemas más acuciantes. La construcción de la conexión de la AS-63 (Oviedo-La Espina) con la autovía AS-II, la Ronda Norte. Algo que «es prioritario sobre el tercer carril», sentenció Canteli; «muchísimo más importante», enfatizó. «Pero yo no decido, deciden los técnicos, que tendrán datos suficientes para tomar esa vía».

Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, ya había asegurado que la Ronda Norte es un proyecto «vital para Oviedo». Y en ese sentido, el regidor también añadió otros dos ingredientes a su lista de prioridades del temario de infraestructuras y movilidad: trenes y carreteras. «¿Acaso no sería más importante mejorar todos los trenes de cercanías y arreglar todas las carreteras de Asturias, que están hechas una pena?», se cuestionó el alcalde. «Y no meter tanto dinero en un tercer carril que, si bien es cierto que en momentos puntuales puede hacer falta, yo no veo como algo tan necesario», sentenció el regidor.