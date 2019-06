Alfredo Canteli: «La nueva Corporación de Oviedo recuperará las buenas relaciones con la Iglesia» Jorge Fernández, vicario general de la Diócesis de Oviedo; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; y Nacho Cuesta, vicealcalde. / Pablo Lorenzana El acalde y el Cabildo celebran la recuperación de las fresas del Corpus, interrumpida hace tres años: «Es la vuelta a la normalidad que nunca tenía que haberse perdido» EFE Domingo, 23 junio 2019, 17:27

El Ayuntamiento de Oviedo y el Cabildo han mostrado este domingo su satisfacción por haber retomado la tradición de las fresas del Corpus Christi después de verse interrumpida hace tres años por el anterior gobierno tripartito. «Es la vuelta a la normalidad que nunca tenía que haberse perdido», ha dicho el alcalde, Alfredo Canteli, antes de asistir al almuerzo en la plaza de Trascorrales junto a representantes del PP, Ciudadanos y Vox y miembros de Cabildo de la Catedral de Oviedo.

Instaurada hace medio siglo, el acto consiste en que el Ayuntamiento invite tras la misa del Corpus Christi al Cabildo a unas fresas en correspondencia al caldo que las autoridades eclesiásticas ofrecían a la corporación el Domingo de Ramos.

Canteli ha prometido que la nueva Corporación municipal recuperará las «buenas relaciones» con la Iglesia, institución con la que hay que hablar «de muchas cosas». «Estoy feliz hoy aquí, estuve feliz en la misa y éste es el Oviedo de futuro que yo quiero. El ambiente de la calle parece diferente y todo», ha puesto de manifiesto.

Respecto a la ausencia anunciada por el PSOE, ha recordado que todos los grupos municipales estaban invitados y que «cada uno es libre» de asistir o no. «Están invitamos, no quieren venir, pues que no vengan», ha apuntado antes de asegurar que las críticas lanzadas contra él por el portavoz socialista, Wenceslao López«, no las esperaba, aunque »él es así«.

El vicario general de la Diócesis de Oviedo, Jorge Fernández, ha agradecido la recuperación de una tradición que refleja los «vínculos» de la Iglesia con la sociedad civil.

El PSOE de Oviedo recordó el viernes que durante el mandato de Wenceslao López como alcalde continuaron realizándose estos tradicionales encuentros, pero que en la Semana Santa de 2017 el Cabildo no cursó la invitación «por dificultades de espacio». Los socialistas aseguraron además que, al llegar el Corpus, el alcalde invitó al Cabildo y al Arzobispado a tomar las fresas en el Ayuntamiento «a lo cual se respondió por ambos de manera negativa» por lo que se consideró que «no procedía insistir».

Para el PSOE, la recuperación de este evento por el nuevo equipo de gobierno «recuerda mucho al modelo de Gabino de Lorenzo y además aumentado», dado que se realizará «en el 'Fartódromo' con una comida, para después tomar las fresas».

El anterior equipo de gobierno y el Arzobispado mantuvieron discrepancias durante los últimos cuatro años por la continuidad de los conciertos de San Mateo en la plaza de Alfonso II el Casto al entender que el volumen de la música dañaba a la catedral.

Además, el Cabildo renunció a la subvención de más de 20.000 euros anuales que le concedía el Ayuntamiento al cuestionar el equipo de gobierno la legalidad de esa ayuda dado que la catedral cobraba entrada por acceder a su interior.