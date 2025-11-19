El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo. Alex Piña

«Oviedo fue fuente de legitimidad dinástica hasta el siglo XVIII»

La arqueóloga y directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo, afirma que la ciudad «era territorio seguro para reinas y protectora de reliquias durante el siglo XI»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

«Pese a haber perdido a principios del siglo XI peso político en favor de León, Oviedo sigue ofreciendo cuestiones muy positivas como ser una ... fuente de legitimidad dinástica hasta el siglo XVIII porque todos los reyes se amparaban en el Reino Asturiano». Así lo expresó la directora del Museo de la Iglesia y arqueóloga, Otilia Requejo, durante la conferencia que ofreció ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) con motivo de la conferencia 'Alfonso VI en el Oviedo del siglo XI. Testimonios arqueológicos', dentro del ciclo 'La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075'.

