«Oviedo fue fuente de legitimidad dinástica hasta el siglo XVIII»

«Pese a haber perdido a principios del siglo XI peso político en favor de León, Oviedo sigue ofreciendo cuestiones muy positivas como ser una ... fuente de legitimidad dinástica hasta el siglo XVIII porque todos los reyes se amparaban en el Reino Asturiano». Así lo expresó la directora del Museo de la Iglesia y arqueóloga, Otilia Requejo, durante la conferencia que ofreció ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) con motivo de la conferencia 'Alfonso VI en el Oviedo del siglo XI. Testimonios arqueológicos', dentro del ciclo 'La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075'.

Requejo, acompañada del coordinador de las conferencias, Juan José Tuñón Escalada, archivero de la Catedral, añadió que pese a la pérdida de peso político en el siglo XI «Oviedo se convirtió en un refugio de reinas y nobles y protector de reliquias».

La directora del Museo de la Iglesia explicó la importancia de la ciudad a finales del siglo XI como sede de palacios y fortificaciones construidas en siglos anteriores que ofrecieron cobijo en marzo de 1075 «al rey Alfonso VI 'el Bravo' que llegó a la ciudad con un gran séquito y comitiva real de más de 100 personas entre los que se encontraban seis obispos, mandos militares, entre ellos Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, nobles, siervos y criados que obligaron a una logística para la que la ciudad estaba preparada». «La llegada exigió logística e infraestructura pero Oviedo tenía palacios, civiles, eclesiásticos y fortificaciones militares que pusieron de manifiesto la capacidad de Oviedo. Una Oviedo venida a menos políticamente pero que conservaba toda su fortaleza de ciudad importante».

Para la arqueóloga, la realidad urbana de la ciudad era la división entre «el núcleo religioso encabezado por el complejo episcopal de San Salvador compuesto entre otras construcciones, por la basílica de San Salvador, el Panteón Real y la Cámara Santa, que se abrió en 1075, y las construcciones militares.

Otilia Requejo hizo un recorrido arqueológico por las construcciones de la época, que vivieron un resurgir con la vista real. Las conferencias continuarán el 26 de noviembre con 'Poder y patrocinio femenino en el románico asturiano', por parte de Isabel Ruiz de la Peña.