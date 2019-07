Intensas granizadas y tormentas en Asturias

Intensa tormenta de verano en Asturias. Es el colofón de una jornada en la que apenas ha brillado el sol, pero que ha dejado temperaturas de hasta 27 grados en el Principado, que este jueves estará en situación de aviso amarillo por fuertes tormentas que afectarán, sobre todo, al Occidente de Asturias, Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa.

03/07 10:45 #AEMET actualiza #FMA por tormentas en Asturias. Activos mañana. Nivel máx amarillo.

El desencadenante de la fuerte tormenta e impresionante granizada que ha sorprendido en Oviedo fue un trueno. Pocos minutos después empezaron a a caer piedras. La tormenta comenzó seis minutos antes de las ocho de la tarde en el centro y duró unos pocos segundos. Después, comenzó a llover y muchos vecinos no llevaban el paraguas encima. Se refugiaron debajo de los aleros.

El granizo fue seco y las altas temperaturas hicieron que el hielo se deshiciese sin provocar en un principio mayores problemas. Después, la lluvia tomó el protagonismo. La tormenta se desplazaba y poco antes de las 20.30 horas estallaba en Gijón.

Lo vivido en Oviedo esta tarde, que se ha ido extendiendo por distintas partes de la región, es un anticipo de lo que se vivirá mañana en Asturias. Y es que desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierten del riesgo de tormentas y chubascos, que serán más intensos en la cordillera, aunque no se descarta que las precipitaciones alcancen al resto del Principado. No obstante, las fuertes lluvias no serán impedimento para que se registre a su vez un repunte de las temperaturas, con máximas que rondarán los 30 grados en Oviedo, Llanes, Cangas del Narcea o Langreo.