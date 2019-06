Jorge Punset Fernández, elegido decano de los juzgados de Oviedo Jorge Punset Fernández, nuevo decano de los juzgados de Oviedo. / Mario Rojas Fue la única candidatura que se presentó a la votación que tuvo lugar este mediodía y espera mejorar los fallos tecnológicos que se registran a diario en la justicia asturiana ROSALÍA AGUDÍN Viernes, 7 junio 2019, 15:57

El magistrado del juzgado de lo Contencioso número 5 de Oviedo, Jorge Punset Fernández, es el nuevo decano de los juzgados de Oviedo. Sus compañeros han avalado este mediodía su candidatura en una votación que tuvo lugar en la biblioteca del decanato, situada en la calle Concepción Arenal, y de los 34 titulares censados han votado 29 y todos ellos mostraron su apoyo al juez. Ninguna otra persona se presentó para el puesto. Pusent relevará en el cargo a Pilar Martínez Ceyanes que próximamente ascenderá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA para relevar a Luis Querol tras su jubilación.

Punset, una vez que su nombramiento sea publicado en el BOE, iniciará un mandato de cuatro años y en el que se marca como objetivo mejorar las «necesidades informáticas y de digitalización». Explicó que el expediente digital «aún no está implantado» y las videoconferencias continúan dando «problemas». «La administración es quien tiene que hacer frente a las carencias y necesidades de la justicia y tengo la confianza en que el nuevo gobierno sea sensible a estos problemas», apuntó tras la votación. De igual forma, lamentó la dispersión de sedes en Oviedo y que existen problemas de «espacio y seguridad».

Martínez Ceyanes, por su parte, cierra un ciclo de doce años y medio en los que ha puesto en marcha la mediación y la lectura fácil de sentencias que ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, no ha obtenido todo el apoyo de las instituciones que le hubiese gustado. «En general estoy contenta con el balance aunque me hubiese gustado conseguir más cosas de las que el logrado. El poder judicial no es autónomo y tienes que estar pidiendo medios. Algunas veces los consigues, pero otras te las niegan o te hacen esperar», abundó.

Ahora, la magistrada pasará a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA y aún no tiene pensado si se presentará al concurso para relevar a Ignacio Vidau que cesará en septiembre como presidente del TSJA tras cumplir los tres mandatos máximos que permite la normativa.