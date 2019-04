La limpieza de las pintadas contra Bueno se retrasará al estar en edificios protegidos Un hombre pasa ante una de las paredes de El Antiguo en las que se puede leer 'El Gustavo Bueno es el Gustavo Muerto'. / PABLO LORENZANA «Si las autoridades municipales no proceden a borrarlas, se convertirán en cómplices», advierte Gustavo Bueno A. ARCE / J. C. ABAD OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 02:05

Entre un ingenioso juego de palabras y la amenaza de muerte amaneció anteayer El Antiguo al aparecer dos pintadas en las que se puede aún leer 'El Gustavo Bueno es el Gustavo muerto'. El acto vandálico, aún impune, no tardó en viralizarse y en llamar la atención de vecinos y autoridades.

No obstante, según fuentes municipales, la retirada de los hirientes mensajes contra la Fundación Bueno y sus seguidores dependerá de un plan de protección de fachadas de El Antiguo al encontrarse ambas en edificios protegidos en los que no se pueden utilizar las convencionales pistolas de agua a presión. El plan, impulsado desde el área de Urbanismo, conlleva un proceso largo y tedioso en el que, entre otras trabas administrativas, el Ayuntamiento deberá recopilar uno a uno los permisos de los propietarios de cada inmueble antes de ordenar las actuaciones.

Ante esta situación, el hijo del ilustre filósofo y actual presidente de la Fundación Bueno, Gustavo Bueno Sánchez, afirmó, en declaraciones a este diario, que no se van a emprender medidas contra los autores (aún desconocidos) del acto vandálico. No obstante, expresó que «si las autoridades municipales no proceden a borrar esas pintadas, se convertirán en cómplices. Es un problema de Oviedo, no nuestro», sentenció. Según Bueno Sánchez, «la ciudad que tolera estas agresiones se degrada y se convierte en miserable». Así como, continuó, «el concejal encargado del asunto que no hace nada, ni el alcalde, como responsable último» de la Corporación municipal.

En ese sentido, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, criticó lo que en sus palabras ha sido la consecuencia del «espectáculo bochornoso» protagonizado por el concejal de Economía, Rubén Rosón, hace dos semanas. «Si siembras vientos, recoges tempestades», enfatizó el conservador, que añadió a renglón seguido que «seguramente», las pintadas «fueran hechas por gente cercana al concejal». «El alcalde, Wenceslao López, tiene que llamar al orden cuanto antes a este bronquista que es Rubén Rosón», concluyó.

Al Pleno

Y en ese sentido, recogiendo el mismo testigo que Antuña, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, rogó ayer al regidor de la Corporación ovetense durante el Pleno del Ayuntamiento que asumiese «toda competencia con la Fundación Gustavo Bueno» y la «responsabilidad» de todo cuanto se refiere a las relaciones entre el Consistorio y la institución filosófica. «Muchos observan cómo actuamos los cargos públicos» en términos de acciones y reacciones, aclaró. Y de esta, en particular, prosiguió, «es responsable el irresponsable concejal de Economía, Rubén Rosón», y su «actitud incendiaria» que siembra odio y recoge crispación allá donde se muestra, advirtió Pacho.