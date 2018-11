«Cada vez me siento más actor y menos hostelero» Miguelo García, en «uno de esos recovecos tan sinuosos» de la plaza de Trascorrales. / ÁLEX PIÑA Miguel García, 'Miguelo' se estrena en la pantalla grande con 'Bernarda', junto a actrices como Victoria Abril, Asumpta Serna o Miriam Díaz-Aroca ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 25 noviembre 2018, 16:09

Miguel García, 'Miguelo' (Oviedo, 1961), es un hostelero de profesión con una vocación artística «muy acusada», en sus propias palabras. Su pasión por la pantalla grande, que no es nueva para los que lo siguen, lo ha llevado a participar en producciones de todo tipo. La última, y quizás la más notoria, es su interpretación en 'Bernarda', un filme de Emilio Ruiz Barrachina que adapta al gran formato la última obra que escribió Federico García Lorca antes de ser fusilado, 'La casa de Bernarda Alba' (1936).

Allí, quién sabe si compartiendo camerinos, lo que sí hizo 'Miguelo' fue formar parte de un elenco vitaminado con los papeles de Victoria Abril (María Josefa), Assumpta Serna (Bernarda) y Miriam Díaz-Aroca (Poncia), «unos verdaderos iconos de los años noventa». Además, participan, entre otros intérpretes, Ziyi Yang, Elisa Mouliaá, Bárbara Caffarel, María Ivanova, Trisha Fernández y el afamado Will Shepard.

La película, que rescata una gran parte del texto original, «viene hacia nuestros días, y pone sobre la mesa los temas de la prostitución, la trata de blancas y la tiranía que pueden ejercer las propias mujeres sobres otras», relató el actor. Y es que esa perspectiva que caracteriza la obra maestra del ruiseñor, la de la mujer como tópico universalizable, es la que hace, como continuó 'Miguelo', que el personaje de Bernarda lleve a cabo una «racionalización enfermiza» del proxenetismo hasta el punto de contemplarlo «como una forma de conseguir información: poder».

Ahí es donde entra en juego el ovetense, que no duda en afirmar que «cada vez me siento más actor y menos hostelero», pues Barrachina diseñó para él un papel que no aparece en el drama original, el de 'El comisario'. Un agente de la ley sin nombre más «canalla» y socarrón que servidor público.

El largometraje fue rodado durante unas pocas semanas en los últimos meses del año 2017 en una antigua azucarera de Salobreña -también en Granada-, que se convierte para la ocasión en el burdel de lujo donde transcurre el relato. En ese contexto, cinco mujeres son secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución. «Bernarda representa la opresión y la tiranía, mientras que su hermana María Josefa simboliza la libertad», expuso el hostelero. Poncia «en cambio», es un carácter que cree que ese es el verdadero camino hacia la redención humana.

El currículum

Hasta la fecha, el conocido hostelero ya cuenta cuatro años dedicándose al mundo del cine, ha participado en cortometrajes menores, series de televisión (entre ellas, Águila Roja) y en otros largometrajes como 'Aparatos' (Salvador Gómez Cuenca, 2016). No obstante, quiso dejar una cosa clara: la interpretación, para él, «no es un modo de vida», sino una pasión que ha ido «cristalizando» en papeles concretos y de cierta importancia. «Estoy abierto a trabajar con todo tipo de directores y en todo tipo de papeles», concluyó. Una pasión llevada a la gran pantalla y que puede seguir creciendo.