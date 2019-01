«La ciudad se muere», lamenta Otea tras el cierre de históricos negocios hosteleros El restaurante La Goleta, con el carcel de 'Se alquila'. / ALEX PIÑA La clausura de La Gruta y La Goleta, además de la puesta en venta del restaurante Latores, evidencian «la falta de apoyo» al sector CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 29 enero 2019, 02:58

Falta de inversión, falta de diálogo, falta de sensibilidad y falta de clientela. Son las cuatro sombras que se ciernen sobre el sector hostelero en el municipio y que han precipitado el cierre de varios establecimientos en la capital asturiana, según David González Codón, presidente de la junta local de Hostelería de Otea.

En menos de un mes, ha cerrado La Gruta y La Goleta, y el restaurante Latores, como informó este periódico, busca comprador. Situaciones que no han pasado por alto los hosteleros. «El problema hay que enfocarlo desde un punto de vista global porque todos estamos acusando un descenso de las ventas, unos más que otros», señala David González Codón. El representante de Otea en Oviedo habla de varios factores que influyen en el cierre de locales hosteleros. El primero de ellos desde la autocrítica. «La gente consume en casa debido a la gran oferta de televisión que hay, y cocina en casa porque tiene a mano productos que antes solo había en restaurantes. Ante esto, el hostelero debe innovar y adaptarse porque ya no es como antes cuando la gente venía sola a los restaurantes», argumenta Codón.

Pero hay más. A la clientela le «faltan alicientes» para alternar. «Oviedo no ofrece nada para que la gente salga y el Ayuntamiento tiene que entender que se necesita una ciudad viva». Desde Otea lamentan la «falta de diálogo» con la administración local. «En estos cuatro años no hemos hablado más allá del cortoplacismo y la crítica fácil. Se ha llegado a una discusión en corto y la ciudad de muere», lamenta Codón. Desde Otea están convencidos que «se funciona a golpe de ocurrencia» y que « falta inversión, diálogo y sensibilidad con el sector hostelero».

«La gente no gasta»

Uno de los últimos afectados por la crisis de la hostelería ha sido el restaurante La Goleta. Su propietario, Quico Álvarez, cerró la semana pasada después de cuatro meses intentando reflotarlo, después de que estuviera en manos de los hijos de Marcelo Conrado Antón, quienes tampoco pudieron mantenerlo a flote. «Conseguimos poco público y los gastos fueron muy superiores a los calculados», explicó Quico Álvarez. Tras una «inversión del demonio nos despeñamos», se lamentó. Justifica parte del fracaso en que «la gente no gasta» y que la ciudad ha cambiado mucho. «Oviedo siempre fue una ciudad importante, siempre mantuvo una clientela excelente, por eso me sorprendió terriblemente que la gente vaya tan poco a los restaurantes. Oviedo me decepcionó muchísimo, me ha dejado helado».

Álvarez reconoce que «todos los negocios son difíciles y en particular el de la hostelería porque no es lo de antes y hay que saber enfocar a ese nuevo cliente», reconoció el hostelero visiblemente emocionado por el cierre de La Goleta. «Ha sido un golpe porque lo cogimos con un cariño terrible», lamentó.