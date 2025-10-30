Oviedo nombra a sus nuevos 'Nuncios' y les pide apoyo para ser capital cultural El alcalde entrega las credenciales de nuevos embajadores de la ciudad a Xandra Falcó, Francisco Riberas y Alejandra Salinas

Rafael Francés Oviedo Jueves, 30 de octubre 2025, 08:32 Comenta Compartir

Oviedo cuenta ya con tres nuevos embajadores, los 'Nuncios ovetenses', que, entre otras obligaciones, han contraído la de apoyar en Madrid la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura 2031. No sólo eso. También han adquirido la obligación de mostrar al mundo «la tradición por el producto bien hecho y creo que es algo que cada vez se hace mejor, y se puede contribuir muchísimo a que se conozcan los grandes productos gastronómicos y culturales y de alta artesanía de Oviedo y de Asturias», explicó Xandra Falcó, presidenta de Círculo Fortuny, nueva embajadora de Oviedo en compañía de Francisco José Riberas, presidente ejecutivo de la empresa Gestamp, y de Alejandra Salinas, presidenta de la Fundación Contemplare. Los tres bebieron de rodillas de la fuente de la plaza del Fontán, de 'el cañu', como signo de humildad y pertenencia a Oviedo. Lo hicieron ante el creador de la figura de los 'Nuncios ovetenses', el editor de la revista 'Vivir Oviedo', Santiago González-Alverú. El año pasado, en su primera edición, los representantes fueron: José Luis Martínez Almeida, Ana de la Cueva y José Bogas,

Acompañados por el exministro del PP, José María Michavila, marido Alejandra Salinas; el consejero delegado de Gam y socio de Francisco Riberas, Pedro Luis Fernández; o el primer teniente alcalde de Oviedo, Mario Arias, los embajadores se dirigieron al Ayuntamiento para encontrarse con el alcalde, Alfredo Canteli, aunque este salió a recibirles a la calle y los interceptó ante del mercado de abastos.

Ya en la Casa Consistorial, Canteli les puso la medalla realizada por la joyería Quirós y un diploma hecho a mano.

Francisco Riberas aseguró que «me hace mucha ilusión y es un placer participar de esta tradición y compartir las raíces de la ciudad».

Alejandra Salinas habló sobre el trabajo de la Fundación Contemplare, un proyecto de ayuda a los monasterios españoles. «Estamos con ganas de seguir contando que hay monasterios que necesitan que se les conozca y que se conozca lo que elaboran en el silencio, en la cultura y la espiritualidad».

El alcalde Alfredo Canteli, por su parte, pidió el apoyo para la candidatura de Capital Cultural Europea 2031 porque «es un proyecto bien hecho con el que hemos conseguido hacer coalición con el resto de ayuntamientos asturianos».