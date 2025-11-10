El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una vista del entorno de San Pedro de Nora, donde concluirá el nuevo carril bici. Juan Carlos Román
Carril bici de Oviedo

Oviedo acelera la obra del nuevo carril bici del Nora para no perder los fondos europeos

Los trabajos deberán estar finalizados antes del 31 de marzo y el Consistorio aprueba el plan de seguridad y salud de la actuación

A. Arce

Oviedo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó este lunes en el seno de una junta de gobierno urgente el plan de seguridad y salud de las ... obras del nuevo carril bici del Nora. El proyecto, que servirá para unir los núcleos de Ponteo y San Pedro de Nora a través de seis kilómetros de sendas ciclables, ya fue adjudicado a Arposa 60 por 355.000 euros y los trabajos se extenderán durante cuatro meses. El gobierno local quiere aligerar los plazos, pues la actuación está financiada con fondos europeos obtenidos por la ciudad en 2023 y deberá estar ejecutada antes del próximo 31 de marzo.

