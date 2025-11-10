Oviedo acelera la obra del nuevo carril bici del Nora para no perder los fondos europeos

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó este lunes en el seno de una junta de gobierno urgente el plan de seguridad y salud de las ... obras del nuevo carril bici del Nora. El proyecto, que servirá para unir los núcleos de Ponteo y San Pedro de Nora a través de seis kilómetros de sendas ciclables, ya fue adjudicado a Arposa 60 por 355.000 euros y los trabajos se extenderán durante cuatro meses. El gobierno local quiere aligerar los plazos, pues la actuación está financiada con fondos europeos obtenidos por la ciudad en 2023 y deberá estar ejecutada antes del próximo 31 de marzo.

Fue ese el motivo de la urgencia de la sesión, «posibilitar el inicio de las obras de una actuación incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea sometida a unos plazos para su finalización».

El carril bici del Nora, con una longitud total de 5.758 metros dividida en cinco secciones en el entorno del río Nora, está diseñado para ofrecer «una experiencia única tanto para ciclistas como para caminantes que deseen recorrer el territorio», tal y como recoge el proyecto. De forma paralela, se instalará una señalética específica a lo largo de todo el recorrido que incluirá indicaciones claras sobre la ruta, puntos de interés turístico, normas de circulación y recomendaciones para el uso adecuado de la vía. Además, también se colocarán nuevos bancos, mesas de picnic y barandillas a lo largo del trazado.

El trazado

La ruta comenzará en la carretera AS-371 (Oviedo-Escamplero) a la altura del núcleo de Ponteo. Desde ahí aprovecha la traza de un camino preexistente hasta la población de Niévares y continuará desde la última parte de este núcleo hasta el final de la localidad de El Valle. A partir de ahí, los ciclistas deberán seguir por un camino agrícola-forestal hasta la carretera que comunica Cotayón con Pedreo, para luego abandonarla y continuar por un camino interior.

En la parte final de este tramo, en El Cantón, existe un saliente de roca que tiene unas apreciadas vistas del río Nora y del entorno que será adecuado como mirador. Allí se conectará con el camino que va a las ruinas del antiguo molino de Rubiaño y continuará por el camino agrícola para volver a llegar a la carretera de Pedreo hasta San Pedro de Nora. Por último, al final del tramo se conectará con un acceso al apeadero de FEVE, imprescindible para facilitar que algunos ciclistas puedan utilizar el tren para llegar.