El PP pide investigar «la trama» de contratos menores del área de Participación Covadonga Díaz habla de «la cueva de Alí Babá» de Somos y Rosón defiende que se han reducido durante este mandato respecto a 2014 G. D. -R./R. A. OVIEDO. Jueves, 1 noviembre 2018, 03:08

La concejala popular Covadonga Díaz anunció ayer que su grupo pedirá una comisión de investigación «sobre la trama de contratos dirigidos» de la Concejalía de Participación, que calificó de «cueva de Alí Babá» de Somos. Díaz abundó en datos durante una rueda de prensa. Destacó que el área que dirige Ana Taboada ha adjudicado, desde marzo, más de 190.000 euros a través de contratos menores. También que el contrato de dinamización de actividades para los programas de la concejalía, por 120.000 euros, «exigía experiencia previa» en los tres años anteriores «y lo han ganado los mismos que los hacían el año pasado a través de contratos menores». Sostuvo que Somos Oviedo abusa de este procedimiento de contratación en favor de una «red clientelar», «preparando un pesebre para cuando pierdan los ayuntamientos».

La edil amenazó veladamente con llevar ante los tribunales algunos de los contratos que su grupo ha puesto bajo vigilancia y recordó que la justicia ya «investiga» los nuevo pliegos que firmó Rubén Rosón, el concejal de Economía, para la Feria Internacional de Muestras de Gijón del año pasado.

Trama

Díaz aprovechó para criticar, además, la gestión de la vicealcaldesa al frente del área de Participación: «Taboada ha puesto en marcha un fraude en la participación, contando para ello con la complicidad del alcalde de Oviedo, Wenceslao López», dijo. Denunció el fracaso de los presupuestos participativos en los que, este año, solo ha votado el 0,47% del censo, casi la mitad que el año pasado cuando se puso en marcha por primera vez esta iniciativa. Pero no solo por su escaso atractivo, sino también «porque luego las actuaciones comprometidas no se llevan a cabo». También acusó a Somos de «abandonar» a los distritos. La razón, según la edil, es que desde Somos no fueron capaces de «dominarlos» pese a su «intento de golpe de estado» al no plegarse a sus «chanchullos» y, por eso, no se convocan desde hace siete meses.

Poco después, el concejal de economía, aprovechó una rueda de prensa sobre la falta de conexiones aéreas, para replicar a Díaz con más datos: «En 2014 hubo 214 contratos menores y en 2017, 174. La queja de que usamos de manera exarcerbada los contratos menores se cae y el PP miente», resumió Rosón.

El concejal destacó que, «en los contratos menores del PP, encontramos nombres de familiares y amigos es decir, de personas conocidas» y atribuyó la denuncia de Díaz que los populares saben que no van a volver a gobernar en el Ayuntamiento. «Su caladero de votos se divide cada vez más. Está Vox, Ciudadanos y Oviedo 21 y el principal obstáculo que tienen para no recobrar la Alcaldía es Somos», dijo.