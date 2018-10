Los procesados por la reyerta en General Elorza llegan a un acuerdo para evitar la cárcel Los dos condenados entran al juzgado acompañados por uno de los abogados. / ALEX PIÑA Tras reconocer los hechos, aceptan dos años de prisión y reparar a las víctimas con treinta y cinco mil euros JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 1 noviembre 2018, 03:08

Los dos acusados de apuñalar a varias personas en la reyerta entre clanes rumanos surgida en la calle General Elorza en abril de 2016 llegaron ayer a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para reparar a las víctimas tras reconocerse autores de los hechos que se les imputaban.

El Ministerio Público, que en sus pretensiones originales pedía doce y nueve años de cárcel para A. T. y N. M., acordó una pena de un año de prisión por cada uno de los dos delitos que acabó por imputar a cada uno de los encausados, que son cuñados.

Ellos, por su parte, se comprometieron a pagar a las cuatro víctimas treinta y cinco mil euros en concepto de reparación del daño. Ya han abonado diez mil euros y depositado otros diez mil a modo de fianza, por lo que les restaría abonar quince mil. Del pago de esta cantidad, entre otros supuestos como no volver a delinquir, pesa la decisión que tomen los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para que no entren en prisión. Durante el juicio y a petición de sus defensas, ni el fiscal ni el letrado de la acusación particular se opusieron a ello.

A la salida de la vista, Alejandra Arenas, abogada de uno de los dos condenados se mostró satisfecha con el acuerdo alcanzado entre las partes. El juicio, en principio, estaba fijado para el pasado julio, pero entonces la acusación particular rompió las negociaciones que buscaban una sentencia de conformidad, pese a que la Sala conminó a las familias a acercar posturas. Las diferencias en las cantidades a abonar en concepto de responsabilidad civil eran el motivo de la negociación que ayer finalmente culminó, evitando un juicio con las declaraciones de media docena de policías nacionales y una decena de agentes locales que actuaron para frenar la riña tumultuaria.

«Por fin conseguimos el acuerdo, como suele pasar el día de la vista, aunque lo intentamos en repetidas ocasiones», explicó Arenas. «Se han rebajado las pretensiones de la tentativa de homicidio y queda en dos delitos de lesiones por los que tienen que pagar una responsabilidad civil que ya ha sido consignada y se les ha aplicado una atenuante de reparación del daño», agregó.

En cuanto a la suspensión de la pena por los hechos sucedidos aquel 4 de abril de 2016, añadió que «es una potestad de los magistrados vinculada a unos requisitos y está en sus manos concederla». Aquella tarde, a plena luz del día, las dos familias decidieron solucionar sus diferencias a navajazos y bastonazos.

Armas

La algarada se saldó con varios heridos con arma blanca y dieciséis detenidos aunque solo los dos condenados llegaron a entrar en prisión provisional, que abandonaron a los pocos meses tras el pago de una fianza de 20.000 euros.

La pelea obligó a intervenir a varias unidades de las Policía Nacional y de la Local para separar a los contrincantes y restablecer la calma. Cuando los agentes llegaron al lugar de la riña se encontraron con gente gritando y varias personas heridas por arma blanca. Dos de ellos, un padre y un hijo de una de las familias, presentaban cortes de gravedad. Uno de los lesionados recibió una puñalada en el abdomen por la que tuvo que ser intervenido en el Hospital Universitario Central de Asturias.

La Policía intervino entre unos arbustos, a escasos metros de los dos acusados la navaja y el cuchillo -con la hoja partida-, que presentaban restos de sangre.

La hipótesis sobre el origen de la pelea, según las investigaciones policiales, hablaba de una disputa por el territorio donde ejercer la mendicidad aunque una de las familias implicadas defendió que les habían asaltado en la calle por problemas con otra persona a la que estaban ayudando. Se especuló con que la disputa tenía su origen en un matrimonio concertado entre menores, algo que los abogados de ambas partes negaron ayer mismo.