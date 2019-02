Oviedo quiere ser la capital mundial del queso Una veintena de personas acudieron ayer a una nueva edición del Club de las Lentejas en la sede de la Cofradía de los Quesos. / ALEX PIÑA La Federación de Cofradías Gastronómicas da su apoyo a la ciudad para que acoja el World Cheese Awards en 2020 ROSALÍA AGUDÍN Jueves, 7 febrero 2019, 02:18

El queso es un manjar con muchos siglos de historia en Asturias. Cuenta el presidente de la cofradía Amigos de los Quesos, Rafael Secades, que en el año 1200 las monjas del monasterio de San Pelayo, en Campo de Caso, alquilaban sus fincas a los campesinos a cambio de este producto. Y el amor por el queso no ha dejado de crecer en Asturias. En la actualidad, la región cuenta con ochenta variedades diferentes y tal es su riqueza que Oviedo aspira a ser la sede del World Cheese Awards en su edición de 2020.

Los organizadores han invitado a la ciudad a pujar por este evento, que atrae cada año a personas de todo el mundo. Secades se ha marcado el reto ir recabando apoyos hasta julio, momento en el que se desvelará el ganador. Ayer lo consiguió de la Federación de Cofradías Gastronómicas (Fecoga), que aglutina a cuarenta grupos gastronómicos de España y Francia, en una nueva edición del Club de las Lentejas, a la que acudieron una veintena de personas.

Su presidente, Juan Manuel Garmendia, apuntó que la región no debe dejar pasar esta oportunidad porque el evento supondrá un apoyo para el sector y para el turismo gastronómico: «El tren hay que aprovecharlo cuando pasa porque luego vienen las lamentaciones. Me emociona ver la paleta de quesos que hay en Asturias porque en el País Vasco no la tenemos, aunque nuestro queso Idiazabal es excelente», comparó.

Pero este evento no será posible si la administración no colabora. Secades explicó que tanto el Principado como el Ayuntamiento deben aportar su granito de arena porque ellos tienen muchas ideas pero los fondos escasean. «Queremos que se vean empujados a dar su apoyo porque aquí hay talento y organización». También le gustaría que empresas de la talla de Central Lechera Asturiana, Reny Picot o Industria Monte Verde se involucren para que Oviedo sea durante unos días la capital mundial del queso.

Este evento se celebra este año en Italia, en 2018 fue en Noruega y en 2016 en San Sebastián. Cada ocasión, según Secades, aglutina a unas veinte mil personas y es una buena oportunidad para dar a conocer los métodos de elaboración de los quesos asturianos. «Somos la región del mundo con más quesos y esto sorprende al mercado mundial», concluyó.