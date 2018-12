El equipo de gobierno reduce hasta 41 millones las inversiones el próximo año IU pide incluir los proyectos para un centro integrado en Ciudad Naranco y una ciudad del tenis y campamentos infantiles en El Asturcón G. D. -R. OVIEDO. Martes, 11 diciembre 2018, 02:57

La negociación de los presupuestos avanza. No al ritmo que debiera, no sin tensiones entre los tres socios de gobierno, pero avanza. En la reunión de ayer, PSOE, Somos e IU lograron aparcar un tercio de las inversiones que proponían las concejalías y dejar, de momento, el capítulo 6 en algo más de 41 millones de euros, frente a los casi 60 de la propuesta inicial. La decisión de priorizar en las cuentas del año que viene aquellas obras para las que ya existe proyecto aprobado de otros años permitió el avance, aunque fuentes del equipo de gobierno insistieron en que las cuentas no están cerradas. Faltan «flecos» en los gastos en bienes corrientes y servicios y en el capítulo de transferencias corrientes y, también, un mayor esfuerzo para ajustar otros 10 o 12 millones el presupuesto inicial para obras e infraestructuras.

A las obras pendientes de años pasados, IU añadió ayer dos nuevas propuestas: un centro municipal integrado para la parcela que hoy ocupa el fracasado spa de Ciudad Naranco y la reforma del clausurado centro ecuestre El Asturcón como centro para campamentos de verano y ciudad del tenis.

IU ha estudiado varios modelos de centros integrados, equipamientos que unen servicios municipales con usos polivalentes e incluso deportivos, y considera que, «tras tantos años de espera» por la «judicialización» de la resolución del contrato con Naranco Wellness, «toca proceder a la redacción del proyecto», propuso su concejal Iván Álvarez. Redacción del proyecto, porque el Ayuntamiento aún espera la resolución del contencioso para recuperar la parcela. La idea de la formación es crear un edificio para servicios municipales, con salas para actividades culturales y la posibilidad de un espacio deportivo anexo.

«Ciudad del tenis»

La otra propuesta de IU es convertir El Asturcón en un espacio para campamentos de verano, «ya que no hay iniciativas privadas ni públicas que propongan esta actividad en Oviedo» y aprovechar así «un marco natural incomparable como es el Naranco». Otro espacio mantendría usos deportivos con un proyecto «de la ciudad de la raqueta, donde además del tenis habrá espacio para los amantes del pádel y el bádminton». «Las pistas cubiertas pueden situar a Oviedo como referente tenístico en grandes torneos, además de apostar por el tenis base de competición a precios asequibles», sugirió el edil. El proyecto sería compatible con la creación de una granja escuela y con un centro de actividades de ocio y naturaleza, otra de las propuestas para el centro. Las 35 hectáreas del mayor hípico de Europa dan para mucho.