«Esto es faltar a la inteligencia de las mujeres rumanas» Los acusados, durante la sesión de conclusions. / Álex Piña La defensa del presunto líder del clan de los Sandulache, que ha negado que las mujeres fueran traídas a España con engaños, pide su libre absolución | Ricardo Álvarez Buylla solicitó la anulación de las escuchas policiales y afeó la retirada de la acusación contra dos de las imputadas CECILIA PÉREZ Lunes, 5 noviembre 2018, 15:30

La defensa de Cristian Sandulache, al que el Ministerio Fiscal acusa de liderar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y por lo que se enfrenta a una pena de más de cien años de prisión, solicitó su libre absolución o, como mucho, que se le condene por un único delito de prostitución castigado con penas de entre dos y cuatro años de cárcel.

Ricardo Álvarez Buylla centró sus conclusiones de defensa en convencer a la mesa del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que su defendido ni era miembro de una organización criminal ni mucho menos su cabecilla, que tampoco lideró una red de trata de seres humanos ni blanqueó dinero procedente de esta actividad.

El letrado afeó que se haya utilizado «un populismo jurídico» para acusar a Cristian Sandulache de inducir mediante el engaño a once mujeres y someterlas a una red de trata de seres humanos a las que supuestamente engatusaba en Rumanía para luego traerlas a España y obligarlas a ejercer la prostitución. «Esto es faltar a la inteligencia de las mujeres rumanas», expuso Álvarez Buylla, quien negó que las jóvenes llegaran a España engañadas. Para ello se basó en el argumento de dos de las chicas que testificaron durante una de las sesiones del juicio que ellas llegaron a Asturias de forma voluntaria y conocedoras de que iba a ejercer la prostitución.

La defensa de Cristian Sandulache afeó en Sala la retirada de la acusación contra dos de las imputadas que se enfrentaban a los mismos delitos que su defendido, esto es la trata de seres humanos, prostitución coactiva y blanqueo de capitales. «La Fiscalía y las defensas pactaron un acuerdo para retirar la acusación porque el Ministerio Fiscal no tenía ninguna prueba». Hay que recordar que la semana pasada, la Fiscalía decidió retirar la acusación contra dos de los seis imputados a las que llegó a considerar como «víctimas» de la organización criminal.

En base a esto, Álvarez Buylla expuso que las investigaciones policiales estaban «equivocadas» ya que no comprende por qué a las dos procesadas le retiran los cargos y a su defendido no, siendo acusados los tres de los mismos hechos delictivos. También pidió anular las escuchas policiales llevadas a cabo durante la investigación porque no se ejerció sobre ellas «ningún control judicial».

Respecto al delito de blanqueo de dinero, Álvarez Buylla aseguró que no ha quedado «acreditado» la «introducción del dinero en el circuito económico de Rumanía».

También pidió que se absolviese a su defendido del delito contra el derecho de los trabajadores ya que en este punto a quien se debería encausar es al propietario del club donde las chicas ejercían la prostitución.

Por todo ello, solicitó la libre absolución de su cliente y de forma subsidiaria condenarle únicamente por un delito de prostitución contra la mujer que denunció los hechos en un primer momento.

Durante la lectura de las conclusiones también dio tiempo a escuchar la del abogado de Marian Areuca. Otro de los procesados. Su letrado pidió también su libre absolución porque aseguró que nada tuvo que ver con las supuestas actividades delictivas que se les imputa a los Sandulache. «Está aquí por ser rumano y hombre».

Las conclusiones del resto de los procesados, la de Sebastian Sandulache e Ionut Banciu, se conocerán este miércoles.

