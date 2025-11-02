El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Valdés, Arancha Sánchez y Celestino Rodríguez. Fotos: Alex Piña

Oviedo supera la decena de comercios y restaurantes con más de un siglo de historia

En manos familiares garantizan su supervivencia; la falta de sucesión es una de las principales causas del cierre de pequeños comercios en Asturias

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:15

El Ayuntamiento de Oviedo busca negocios de más 75 años con el objetivo de rendir homenaje a los establecimientos del municipio que han formado ... parte del tejido económico y social durante más de siete décadas. Bajo el título 'Toda una vida juntos', aquellos que cumplan los requisitos y quieran participar –serán valorados por una comisión creada ad-hoc– tienen de plazo hasta este lunes. Recibirán una placa conmemorativa que acredite su compromiso con la ciudad y trayectoria; un homenaje institucional; y quedarán incluidos en una campaña publicitaria y de visibilización promovida por el Consistorio.

