«Oviedo no ha sido hasta ahora ubicación de novelas de intriga» Ana Lena, con su libro 'Lo que callan los muertos'. / E. C. Ana Lena Rivera | Escritora «Durante muchos años en las novelas de intriga no había mujeres; eran hombres atormentados. Yo quería una investigadora normal» SANDRA S. FERRERÍA Miércoles, 27 febrero 2019, 03:17

Siempre quiso ser escritora, pero hasta que se quedó embarazada no se atrevió. Ana Lena Rivera (1972, Oviedo) acaba de publicar 'Lo que callan los muertos', una novela de intriga, ambientada precisamente en Oviedo y que ha ganado el Premio Torrente Ballester 2017. El jueves la presenta en Oviedo en el Foro Abierto de la Librería Cervantes de la mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO. La presentará el escritor y colaborador de este periódico Xuan Bello.

-¿Cómo recibe el premio?

-Con muchísima emoción. Es la primera vez, en veintinueve ediciones, que recae en una autora novel.

-¿Por qué ambientó su novela en Oviedo?

-Yo soy de Oviedo y llevo desde los 18 años en Madrid. Por diferentes motivos no he ido a Oviedo todo lo que me hubiera gustado. Escribir el libro surgió en un momento de mi vida de muchísimos cambios. Llevaba veinte años en un puesto directivo de una multinacional, me quedé embarazada y decidí dejarlo todo. Esa decisión da mucho vértigo, así que fue una especie de reconexión con mis raíces. Así salió la novela ambientada en Oviedo. Ha sido una gozada escribirla, un reencuentro con mi infancia y mi adolescencia.

-¿Por qué decide una tirarse al vacío?

-De pequeña quería ser escritora y detective. Llegó el momento en el que me quedé embarazada, y en el cuarto mes, por prescripción médica tuve que guardar reposo. Tenía cinco meses por delante, y lo primero que hice nada más llegar a casa fue abrir el ordenador y poner 'capítulo 1'. Ya no pude volver, me enganchó totalmente.

-¿Cómo surgió el personaje de Gracia San Sebastián, la protagonista?

-Rosa Montero dice que los escritores creamos personajes que conjuren nuestros miedos, que se enfrente a lo que más tememos en el mundo. Yo en ese momento estaba embarazada, tenía ya una edad y era mi primer hijo. Creo que inventé a Gracia para que se enfrentar a mi mayor miedo que era perder a un hijo. Ella lo deja todo huyendo de la tragedia que ha vivido perdiendo a Martín, su hijo de 3 años.

-¿Y qué ha aprendido de ella?

-Para mí es una valiente. La manera que tiene de enfrentarse a las cosas después de todo lo que le ha pasado. Esa capacidad de unirse a la gente, de reinventarse... La admiro mucho.

-¿Se pueden identificar lugares de Oviedo a través del libro?

-Sí, además llama la atención porque Oviedo no ha sido una ubicación, por lo general, de novelas de intriga. La escribí desde Madrid y usaba Google Maps para pasear virtualmente por la ciudad.

-¿Qué lugares salen?

-Aparecen restaurantes, confiterías, la comisaría, el Parque de San Francisco, la calle Asturias, la calle Mon, el asilo del Naranco...

-¿Cómo son los personajes?

-Son gente corriente. Me interesaba el crimen que puede pasar en la familia propia, o en la de al lado. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. Son gente que toma una decisión que tiene consecuencias cincuenta años después, pero no buscan hacer daño a nadie, sino beneficio propio.

-Ahora hay más novelas de investigadoras que de investigadores...

-Durante muchos años en la novela de intriga no había mujeres. Los protagonistas siempre eran hombres, y muy atormentados. No tenían ningún tipo de relación social, no tenían vínculos familiares, cuando tenían un problema bebían whisky a las diez de la mañana, buscaban pelea en los bares, y la mujer aparecía haciendo de mujer fatal que los seducía. Yo quería una novela protagonizada por una mujer normal.

-También son más las mujeres que se atreven a este género

-Sí, antes era muy masculino. Ahora hay muchas lectoras que lo demandan, y los hombres han dejado de rechazar leer libros escritos por mujeres.

-¿Nerviosa por presentar en Cervantes?

-Es la librería de mi infancia. Más que nervios me produce mucha ternura. Es volver a casa.

-¿Habrá más Gracia San Sebastián?

-Sí, la idea es hacer una serie. El número de libros depende de lo que demanden los lectores. El segundo saldrá en los próximos meses y estará también ambientado en Oviedo, aunque la investigación la llevará a dos ciudades europeas, pero todo empieza y termina en Oviedo.