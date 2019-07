«Traer los World Cheese Awards sería un acontecimiento histórico para Oviedo» Rafa Secades, presidente de la cofradía Amigos del Queso. / ALEX PIÑA Rafael Secades, presidente de la Cofradía de Amigos de los Quesos, resalta que sería el proyecto más importante de los últimos veinte años IVÁN GARCÍA OVIEDO. Lunes, 8 julio 2019, 17:24

Oviedo quiere ser la capital mundial del queso en el año 2020. Para ello debe pasar, con nota, el examen que realizará entre el 16 y el 18 de este mes un grupo de expertos que visitará el Principado para evaluar los méritos que reúne la ciudad para ser nombrada sede de los World Cheese Awards.

Una de las organizaciones que más celebraría esa elección es la Cofradía de Amigos de los Quesos del Prncipado de Asturias, presidida por Rafael Secades desde febrero de 2018. «Asienta población, genera recursos... Si algún empresario o político duda, que se lo haga mirar», comenta Secades, quien tiene claro que semejante celebración sería «un acontecimiento histórico y de talla mundial» para Oviedo. De momento, el actual alcalde, Alfredo Canteli, ya se ha reunido con la representante de la organización del evento en España para ir tomando posición.

La candidatura que ha presentado conjuntamente el Ayuntamiento y el Principado, y a cuyo documento ha tenido acceso EL COMERCIO, presenta a Asturias como una referencia culinaria y de gran presencia internacional en gastronomía. Insiste en que la celebración, que tendría lugar, en principio, en noviembre de 2020, sería un escaparate de lujo para empresas de renombre como Central Lechera Asturiana, Reny Picot o Industria Monteverde.

También fija en 700.000 euros el coste del certamen, de los que el Ayuntamiento y el Principado asumirían el 55% y la iniciativa privada, la cantidad restante. Según los cálculos del plan comercial, estos gastos serían recuperados holgadamente. En el informe se toma como referencia el World Cheese Awards en 2016, con sede en San Sebastián. Congregó a más de nueve mil personas, más de sesenta empresas participantes o colaboradoras, lo que se tradujo un impacto de 3,5 millones de euros.

La celebración en Asturias contaría con actividades pioneras como unas Olimpiadas de Queso de Alta Montaña para promover los quesos de leche cruda ante las decenas de catadores profesionales reunidos para valorar la gastronomía y que acabarían eligiendo su favorito. También habría hueco para jornadas de divulgación, de catas de queso normales para el público general, para la compra de productos llegados desde todos los rincones del mundo y una exposición de más de 3.500 quesos de los 34 países que participarán, a priori, en este evento internacional.

Secades destaca que Asturias es el lugar ideal para este evento por su variedad de quesos: más de ochenta. Es «muy importante que se celebre aquí», remarca el presidente de la Cofradía, quien asegura que «si nos piden ayuda, ayudaremos encantados, aunque eso no depende de nosotros».

Fue el exalcalde Wenceslao López quien anunció la presentación de la candidatura ovetense, y el reciente cambio de equipo de gobierno en Oviedo no debería suponer un contratiempo: «No entendería que lo que para unos es bueno, para otros deje de serlo. Estamos hablando del futuro de Asturias y de Oviedo y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte», expone Secades, antes de afirmar convencido que «organizar en Asturias el World Cheese Awards es conseguir el proyecto más importante desde la perspectiva rural, gastronómica, económica, turística, social y medioambiental de los últimos veinte años».

No duda de que los expertos que valoren en los próximos días las fortalezas de Asturias verán que cuenta con «una gastronomía excelente, unas instalaciones excelentes y unas personas excelentes», por lo que espera que los políticos y los empresarios estén a la altura. «¿Qué queso le daría yo a alguien para explicarle lo que es Asturias? Gamonéu y cabrales son los buques insignia de la industria asturiana, desde luego que no pueden faltar», aconseja, aunque no duda de que los jueces se quedarán prendados de la tierra y terminarán por elegirla como sede mundial.

La carrera de Oviedo para acoger estas jornadas gastronómicas tampoco es de ahora. Ya en 2010, la Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado tenía entre sus planes que la capital acogiera el certamen en 2016, cuando finalmente fue en San Sebastián. Ahora, tras varios años persiguiendo una idea, el objetivo parece más cerca que nunca.

El actual gobierno da el 'sí'

El nuevo alcalde popular, Alfredo Canteli, y el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, mantuvieron una reunión hace unos días con los responsables del evento en España para avanzar en la candidatura, que había sido aceptada el pasado mes de abril por el tripartito, con Wenceslao López a la cabeza. Se acordó entonces que el lugar idóneo es el Palacio de Congresos y Exposiciones, por su gran aforo, que permitiría la celebración de las jornadas de ponencias y de exposiciones, algo que no podría acoger ningún otro recinto de la provincia, ni siquiera el de la Feria de Muestras, apunta Secades.

El próximo mes de octubre, los 'Oscar de los Quesos' de 2019 llegarán a Bérgamo, tomando el relevo de Noruega, último anfitrión, donde dos quesos asturianos fueron distinguidos: el ahumado para sándwich y el cabrales Cueva del Molín. El sueño de Secades es que después sea el turno de la capital del Principado y que por unos días se convierta, también, en capital de la gastronomía mundial. Para ello, deberá resultar elegida frente a las otras cinco finalistas, cinco ciudades de las que lo único que se sabe es que dos pertenecen al arco mediterráneo y las otras tres son centroeuropeas. La suerte está echada, pero lo primero que hay que convencer es al grupo de expertos que estarán del 16 al 18 de julio en Oviedo. Asturias está en plena partida.