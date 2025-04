Más de dos mil pacientes por médico en el centro de salud de La Corredoria: «Esto es un caos»

E. C.

Médicos, enfermeras, personal no sanitario y vecinos de La Corredoria se concentraron ayer para exigir unos servicios públicos de calidad.

ALBERTO ARCE oviedo. Miércoles, 1 de julio 2020, 01:33 Comenta Compartir

«La situación es crítica, cada uno de los médicos tenemos asignados más de dos mil pacientes y cuando comiencen las vacaciones del personal serán seis mil más a repartir entre todos. Es algo insostenible y la Administración lo sabe, pero sigue sin hacer nada». Tajante, una de las doctoras del equipo de Atención Primaria del centro de salud de La Corredoria, Ana Fernández Tablón, exigió ayer más medios materiales y humanos para las instalaciones, ya que, de lo contrario, «probablemente no seremos capaces de gestionar adecuadamente el flujo de pacientes y la actividad rutinaria».

Lo hizo varios minutos después de la manifestación celebrada ayer nuevamente por el personal del centro en la que solicitaron al Gobierno regional la «incorporación inmediata» de un médico de familia más, una enfermera, un administrativo y un celador. Eso, más la conversión del pediatra de área en pediatra de equipo, ya que «La Corredoria es un barrio joven donde cada vez hay más niños», relató Fernández Tablón. «Tenemos mucha más población de la que nos correspondería, no hay otro centro de salud en toda Asturias con estos cupos», sentenció.

«Esto es un caos», aclaró por su parte el coordinador de Enfermería del centro de salud, Manuel González. «En condiciones normales, antes del coronavirus, nos encontrábamos ya agobiados por la presión asistencial. Llegó el COVID-19 y ahora estamos completamente sobrepasados», aseguró. «No aguantamos más, no podemos soportar tanta presión, no es bueno ni para el equipo sanitario ni para los pacientes», continuó el coordinador de enfermería y delegado sindical. Así, «el Principado ya nos había confirmado que iba a haber más personal, pero solo son palabras, porque no hay profesionales contratados ni en vistas de estarlo», sentenció González.

Mientras tanto, y aunque ya haya finalizado el estado de alarma, la atención seguirá produciéndose en los mismos términos. Los pacientes deberán solicitar cita por teléfono y acudir solo en los casos de extrema urgencia.

Cien llamadas por receta

Asimismo, junto a los sanitarios también se manifestaron, todos a una, los usuarios del centro de salud. Entre ellos, Carmen Gayol, que admitió que «para conseguir una cita o una receta he llegado a realizar más de cien llamadas en una mañana. Están saturados y el centro masificado, no puede seguir así», apostilló. También Teresa Ruiz Crespo, presidenta de la Asociación de Mujeres de La Corredoria, comentó que si bien «la atención de los pocos médicos que hay es genial, no dan abasto».

A la concentración también acudió la concejala de Somos en el Ayuntamiento, Ana Taboada, para conocer las necesidades del equipo y para manifestar que «llevaremos esta reivindicación con los compañeros de Podemos Asturies a la Junta y pediremos al Gobierno bipartito que aterrice en la realidad social y se deje de shows y fotos», criticó la líder de Somos.

En sus palabras, «la pandemia nos ha demostrado que la medicina de Atención Primaria y preventiva es una prioridad», señaló. Máxime, en La Corredoria, «un barrio populoso y joven que necesita unos servicios públicos de calidad» y cuya población no para de aumentar.