«Dejaron a mi hijo tirado en el suelo y pudo haber muerto, es algo horrible», dice el padre del joven arrollado en Oviedo Lugar en el que se produjo el atropello. Sobre la image, el padre de la víctima. / M. ROJAS. Rafael García, el joven atropellado en Muñoz Degraín, «no sabe en qué día o mes estamos» por la amnesia, pero «está vivo», afirma su padre ALBERTO ARCE Miércoles, 16 octubre 2019, 18:55

«A mi hijo lo dejaron tirado en el suelo y pudo haber muerto. Es algo horrible. Una canallada». Así de tajante se expresó, en declaraciones a EL COMERCIO, Rafael García Ortiz, el padre de Rafael García, el joven de 19 años que fue atropellado el pasado sábado, a las seis de la madrugada, en la calle de Muñoz Degraín por un conductor que se dio a la fuga.

El joven, que continúa ingresado en el HUCA con el omóplato roto, varias costillas fracturadas, magulladuras por todo el cuerpo y una amnesia parcial, permanece a la espera de que se le implante quirúrgicamente una rodilla protésica. «Al menos está vivo, la vida le ha dado una segunda oportunidad», clama el progenitor.

Rafael García volvía a su casa, ubicada a escasos metros del lugar del atropello, después de haber pasado la noche con sus amigos. No recuerda nada de ese período y se encuentra «profundamente afectado» por el daño en la rodilla, que podría impedir que siguiese dedicándose a su pasión: el deporte. La suya quedó «destrozada», según habían explicado fuentes cercanas a la familia. Los médicos le realizarán hoy una resonancia magnética en la zona dañada.

«Si sigue vivo es gracias al deporte», aclara su padre. «Rafael se pasa el día en el gimnasio o en la pista, vive para eso, y su buen estado de forma ha sido la clave para que ningún órgano interno resultase dañado tras el impacto», afirma García Ortiz. Sin embargo, también advierte que su hijo, estudiante de Deportes en SVIDA, «tiene muchos problemas para recordar y no sabe muy bien en qué día o mes estamos» a causa de la amnesia que sufre. No obstante, según los médicos, no se produjo ningún daño neurológico.

Aún no se han conseguido datos cruciales de la investigación que puedan ayudar a dar con el conductor fugado. El equipo de Atestados de la Policía Local se encuentra investigando el caso «con todos sus medios». Sin embargo, todavía faltan piezas para descifrar el rompecabezas. Desde el área de Seguridad Ciudadana se solicitó ayer la colaboración de la ciudadanía a través de las redes sociales. «Los agentes, además, ya han descubierto la marca del vehículo y esperan avanzar más en la identificación final a través de las grabaciones y del material del coche que quedó en el lugar del atropello», adelantaron.

«Esperemos que lo cojan pronto, que aparezcan testigos y que algo así no vuelva a ocurrir», hizo hincapié Rafael García Ortiz.