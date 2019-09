Padres del colegio El Villar de Trubia se movilizan para exigir transporte escolar gratuito CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:47

Los alumnos de los núcleos rurales de Trubia tienen que recorrer más de un kilómetro caminando por una carretera sin arcén ni aceras para ir al colegio El Villar, por una pendiente media de un once por ciento y con tramos en los que «como mucho hay una cuneta por un lado y un quitamiedos por el otro». Esto es así porque no tienen derecho a transporte escolar gratuito de acuerdo con la normativa del Principado de Asturias, que estipula que aquellos que vivan a menos de un kilómetro y medio del centro escolar no gozarán de este derecho ni tampoco del servicio de comedor escolar gratuito.

Por ello, los padres de los escolares realizarán el próximo martes una marcha reivindicativa. Saldrán del cruce de La Riera a las nueve de la mañana para recorrer caminando los 1.200 metros de distancia hasta El Villar.