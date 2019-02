Padres del IES de La Corredoria amenazan con movilizarse si no se toman medidas ya Medio centenar de padres acudieron a la reunión. / ALEX PIÑA Conceden hasta el viernes de plazo para que la Consejería de Educación convoque una reunión «y nos dé explicaciones» ROSALÍA AGUDÍN Jueves, 21 febrero 2019, 03:27

«Nos falta información sobre qué va a pasar en el instituto de La Corredoria el próximo curso y queremos que se nos escuche». Con estas palabras comenzó ayer Taty Castañón la reunión en la que medio centenar de padres exigieron explicaciones a la Consejería de Educación sobre qué va a pasar el año que viene en el centro. Los 865 alumnos matriculados actualmente están «hacinados» cuando su aforo es de 600 personas. La situación el año que viene se agravará con la incorporación de la primera promoción del colegio Carmen Ruiz-Tilve, además de los alumnos de la escuela de La Corredoria y Poeta Ángel González.

Los padres del barrio más populoso de Asturias no saben qué medida tomarán el Principado para paliar esta situación y sobre la mesa hay cuatro opciones: que los niños estudien primero de la ESO en los colegios; la instauración de un turno vespertino; el traslado de los alumnos de segundo de Bachillerato a otro centro de Secundaria del concejo; y que puedan seguir en el instituto si se desdoblan aulas durante los próximos meses. «Todas las opciones son malas pero queremos que o el consejero o el director general de Planificación nos den explicaciones», clamaron. Si no lo hacen antes del próximo viernes no descartan movilizarse. «Si agotan el tiempo convocaremos una reunión y trataremos qué medidas tomaremos», apuntaron a lo largo del encuentro al que no acudió ni la dirección del centro ni los representantes de los colectivos de padres.