Los padres temen que los colegios se queden sin calefacción por falta de gasóleo Alumnos de un centro de Oviedo ante una exposición . / MARIO ROJAS La paralización en la adjudicación del suministro crea incertidumbre entre las Ampas y algunas ya han pedido explicaciones ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 6 febrero 2019, 00:56

Con preocupación han acogido las asociaciones de madres y padres de los colegios públicos ovetenses la paralización del contrato municipal para la compra de gasóleo. Una situación que ya han vivido los centros Buenavista I y Parque Infantil a principios de este año y que puede repetirse si no llega el suministro.

«Estamos inquietos por si este problema ocurre en nuestra escuela y hemos preguntado al equipo directivo. No sabemos cómo funciona la calefacción en el centro y ahora estamos a la espera de una respuesta», apuntó Daniel González, presidente del AMPA del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas.

La situación se debe a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Entró en vigor en marzo del año pasado y prohibe a las administraciones firmar contratos menores de suministro que sumen más de 15.000 euros al año con una misma empresa. Esto ha obligado al Ayuntamiento a buscar nuevos administradores de gasóleo y a sacar un contrato para garantizar el abastecimiento.

El problema llegó cuando una de las empresas aspirantes presentó un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales. La licitación se ha paralizado. Hasta que los técnicos no emitan un informe no podrán seguir con la contratación y se prevé que este periodo se demore unos dos meses, cuantifican desde la Concejalía de Infraestructuras y Edificios, liderada por Ana Rivas.

El presidente de la AMPA del colegio de San Pedro de los Arcos, Alberto González, lamentó ayer que no tienen «información sobre las reservas» de gasóleo de la escuela y teme que la solución llegue tarde: «Hasta ahora no hemos tenido problemas pero no sabemos qué puede pasar».

En este sentido, Gema Valdés, representante del colectivo en el colegio de Ventanielles, apuntó que sería un problema que los centros se quedasen sin calefacción a mitad del invierno. «Hay días con las temperaturas bajas y a la mínima los niños se quitan los abrigos», indicó.

Urge por tanto una solución para desbloquear este trámite administrativo. No obstante, aclaró que por el momento «no hemos tenido constancia» de cortes en el servicio.

Carolina de Miguel, del colegio Jaime Borrás, indicó que hasta el momento nadie les ha comentado ningún problema a este respecto, pero teme que de «cara al futuro los niños se queden sin calefacción en las aulas».

Desconocimiento

El edil de Economía, Rubén Rosón, apuntó ayer que su concejalía no tiene constancia de la situación, aunque apuntó que la nueva ley de Contratos del Sector Público «no puede servir» para bloquear proyectos como la contratación del suministro de gasóleo para las calefacciones de los colegios.