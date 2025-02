«El Palacio de los Deportes tendrá el máximo aforo»

Entre el primer izado solemne de la bandera de España en un colegio público de Oviedo y la firma de un convenio, Conchita Méndez (Södertälje, ... Suecia, 1964) recibe a este periódico el viernes para hacer una evaluación a mitad del mandato y sobre el estado de las instalaciones deportivas. Presentan deficiencias que se están solucionando mientras se planean obras de mayor escala.

-Los grandes proyectos están en marcha pasado el ecuador del mandato. Uno de ellos es el traslado de las pistas de atletismo a Ciudad Naranco.

-La recuperación del Palacio de los Deportes para conseguir ese espacio multiusos conlleva una serie de actuaciones. Esperamos que el fallido spa esté demolido para mediados de junio o principios de julio. El plazo de ejecución son tres meses y medio y las obras empezaron a principios de mayo.

-Trabajan ya en el diseño de las nuevas instalaciones.

-Existe un borrador y a partir de él se hicieron una serie de puntualizaciones, sugerencias porque técnicamente hay que velar por optimizar el uso. También nos hemos reunido con la federación asturiana, la española y los técnicos de Deportes.

-¿Cuánta capacidad tendrán estas pistas de atletismo?

-La previsión es que sea para dos mil quinientas o tres mil personas. Todavía no se puede avanzar mucho más porque necesitamos darle otra vuelta. El proyecto está bastante avanzado.

-De forma paralela está la reforma del Palacio de los Deportes.

-Hace quince días se llevó a la junta de gobierno la redacción del proyecto y el aforo que tendrá será el máximo posible. El objetivo es llegar a los cinco mil para albergar competiciones a nivel nacional y que sea un espacio de referencia donde, aparte de la actividad deportiva, se puedan acoger otro tipo de eventos mientras conseguimos espacios como la plaza de toros y demás. Ambos son proyectos que nos motivan mucho y estamos trabajando todas las áreas en ellos a diario.

-Unas instalaciones que se amplían para albergar al Oviedo Baloncesto. ¿Tienen en mente algún deporte más?

-Nunca sabemos la trayectoria deportiva de otros clubes, pero tenemos equipos que también son referencia nacional como es el caso de balonmano. La idea es adecuar el espacio para adaptarlo a la competición que se necesite en cada momento.

-Catorce son los clubes que utilizan el Palacio de los Deportes, ¿qué pasará con ellos cuando se acometan las obras?

-Una vez iniciados los pasos para los trabajos, se hará una redistribución para no interrumpir o afectar lo menos posible la actividad deportiva.

-¿Están el resto de instalaciones preparadas para acoger estas especialidades?

-Esta es la razón por la que vamos a sustituir los suelos de tres polideportivos -Vallobín, Carisa y Colloto- para convertirlos en tarima flotante. De esta forma acogeremos competiciones que ahora no podemos al ser de sintasol.

-¿Las obras del Corredoria Arena ya han empezado?

-Están con los trabajos de replanteo y a principios de mes estuvimos tanto allí como en el campo de Matalablima para hablar con los clubes con el objetivo de trasladarles a otros pabellones para que puedan entrenar.

-¿Lo entienden?

-Yo solo tengo buenas palabras para los equipos, familias y usuarios porque es un trastorno para ellos. Han pasado tantas cosas que la gente se adapta y lo agradece porque saben que el objetivo final es solucionar los problemas como pueden ser las goteras.

-Humedades también las había en el Florida Arena.

-En noviembre se hizo una actuación y se solucionó de forma temporal. Lo que habría que hacer es otra actuación integral como en el Corredoria Arena. Además en 2019 tuvimos que levantar el parqué porque entraba el agua.

-¿Y el campo de rugby?

-Es un melón que lleva mucho tiempo ahí, que no se abordó. No se puede perder de vista que es una instalación del Principado donde hay clubes de la ciudad. Había un convenio de cesión, pero era humo. Era una propuesta. Para que haya uno tiene que existir una memoria y no la había.

-Hay un acuerdo para evaluar por parte de los técnicos de ambas administraciones el cambio de césped de hierba natural por uno artificial.

-Eso conlleva muchas actuaciones más como es la zona de la escollera, canalizar el agua que entra, sustituir el césped, la iluminación, los vestuarios y la grada. Se ha creado una comisión de trabajo y estamos esperando a que se haga la cuantificación. Hay una necesidad, pero no tiene una solución a corto plazo.

-¿Qué otras instalaciones deportivas tenemos con problemas?

-Éramos conscientes de que tienen su tiempo y sufrían un abandono importante. Tenemos un listado de cada una de ellas y las necesidades que tienen. En septiembre se metieron 300.000 euros; este año otros 500.000 euros. En todo momento se hacen actuaciones para mejorar las deficiencias.

-El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Para cuándo la apertura de las piscinas municipales descubiertas?

-La primera que lo hará es la del Parque del Oeste, el 15 de junio. El resto a partir del 1 de julio.

-Hay un proyecto para mejorar también estas instalaciones.

-Como no van a estar este año, desde Deportes hemos valorado las actuaciones para abrirlas. Se han cambiado bombas, cuadros eléctricos,... Era una operación importante para después no encontrarnos con sorpresas.

-Entonces las obras se inaugurarán para 2022.

-Lo que es la obra principal, sí. La idea es que el proyecto estuviese a lo largo del otoño y luego las obras. Se mejorarán todas.

-¿Qué pasará con el World Padel Tour?

-Se celebrará; hay intención de hacerlo.