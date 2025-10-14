Esta es la factura definitiva de la obra del Palacio de los Deportes de Oviedo

Después de dos años de obras, el pasado 7 de junio los ovetenses acudían en masa a la jornada de apertura de puertas del renovado Palacio de los Deportes ... . La reforma del pabellón que ideó el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río y que este 2025 ha cumplido cincuenta años ha sido la mayor actuación ejecutada por el Ayuntamiento en décadas. Un contrato complicado que, entre otras cosas, estuvo marcado por la necesidad de desviar un importante colector que discurría bajo la pista y por la necesidad de aumentar el aforo, mejorar la eficiencia energética del edificio y, de paso, dotarlo de unos nuevos estándares acústicos para cumplir la promesa del gobierno local del PP de utilizar el espacio también para la celebración de grandes conciertos. A falta de comprobar esto último, el Consistorio ya ha cerrado el último capítulo del libro iniciado en septiembre de 2022 –momento en que se publicaron los pliegos de la licitación– con la aprobación en junta de gobierno de la certificación final de las obras. En total, 1.681.915 euros (con IVA) que, sumado a todo lo anterior, ha hecho aumentar el precio del contrato hasta los 26,09 millones de euros.

Dos años, ya que la ejecución de los trabajos no estuvo exenta de ampliaciones de plazo ni modificaciones contractuales. En un primer momento, la obra salió a licitación con un presupuesto máximo de 20,14 millones (con IVA) y un plazo de diez meses. En febrero de 2023 se adjudicó a Constructora San José por algo menos de 15 millones (a los que habría que sumar el correspondiente IVA) y, cumplidos los siguientes trámites de formalización de contrato y el acta de replanteo, se estableció una primera fecha de finalización el 10 de marzo de 2024.

No obstante, tras sucesivas ampliaciones de plazo, en noviembre de 2024 se acordó alargarlo nuevamente durante cuatro meses adicionales desde que se aprobase un importante modificado valorado en 5,18 millones de euros (más IVA) sobre el precio de adjudicación, quedando marcado el pasado 9 de mayo como fecha de fin de obras. Un sobrecoste que vino motivado por la intención del equipo de gobierno de dedicar el pabellón para la celebración de eventos de todo tipo, no únicamente deportivos, y que supuso la implementación de más de una treintena de mejoras adicionales. Entre ellas, una inversión de medio millón de euros para lograr que la pista central fuese más moderna que la inicialmente proyectada, un falso techo para mejorar la acústica de cara a la organización de conciertos o que las butacas fuesen plegables en lugar de fijas. La oposición puso el grito en el cielo por el elevado precio del modificado.

Por otro lado, y sobre el aumento en el precio de la certificación final, el acta de la junta de gobierno explica dicho incremento con una lista de más de cuarenta puntos, entre los que destacan el encarecimiento que supuso el aumento de la superficie de intervención en el entorno del palacio en relación a las previsiones iniciales y que casi alcanza los tres mil metros cuadrados.

La inversión, en líneas generales, ha permitido, amén de una renovación generalizada del pabellón, bajar la cota de la pista y lucir una más moderna, con capacidad para desmontarse en seis horas y montarse en tres. También ampliar el aforo hasta los casi 5.400 espectadores –podrán llegar hasta los 9.000 en eventos en los que sea necesario el uso de la pista– con gradas retráctiles para organizar otro tipo de actos, más allá de los deportivos. Igualmente se ha logrado adaptar la iluminación a la normativa vigente o se ha instalado una pasarela que se eleva para facilitar el acceso de camiones a la propia pista. El gimnasio, los vestuarios, los baños para ostomizados... Todo nuevo o recuperado, como el mosaico de Antonio Suárez, cuya restauración ha financiado la adjudicataria de la obra, Constructora San José.

Emblema y reconocimiento

El Palacio de los Deportes es un emblema que el gobierno local ha venido ensalzando como ejemplo de su capacidad de gestión de las grandes obras y que también ha influido en el reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2026. Mientras tanto, la ciudad continúa a la espera ver cristalizado el compromiso del Ayuntamiento de dedicar el Palacio de los Deportes a la celebración de grandes conciertos. El alcalde, Alfredo Canteli, durante el balance de las pasadas fiestas de San Mateo que realizó en la romería del Cristo, anunció que los conciertos de las fiestas de la capital podrían terminar siendo trasladados a otra ubicación a partir de 2027. El regidor aventuró que el pabellón de Sánchez del Río podría ser ese lugar en el que se programasen «menos conciertos, pero mejores». «El contrato con el WiZink incluye la celebración de diez recitales, pero al margen se puede hacer San Mateo», advirtió, en referencia a la empresa en la que prevé confiar para la organización de estos.