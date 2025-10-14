El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Esta es la factura definitiva de la obra del Palacio de los Deportes de Oviedo

El Ayuntamiento certifica la obra y su precio crece a 26,09 millones de euros

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 14 de octubre 2025, 06:44

Después de dos años de obras, el pasado 7 de junio los ovetenses acudían en masa a la jornada de apertura de puertas del renovado Palacio de los Deportes ... . La reforma del pabellón que ideó el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río y que este 2025 ha cumplido cincuenta años ha sido la mayor actuación ejecutada por el Ayuntamiento en décadas. Un contrato complicado que, entre otras cosas, estuvo marcado por la necesidad de desviar un importante colector que discurría bajo la pista y por la necesidad de aumentar el aforo, mejorar la eficiencia energética del edificio y, de paso, dotarlo de unos nuevos estándares acústicos para cumplir la promesa del gobierno local del PP de utilizar el espacio también para la celebración de grandes conciertos. A falta de comprobar esto último, el Consistorio ya ha cerrado el último capítulo del libro iniciado en septiembre de 2022 –momento en que se publicaron los pliegos de la licitación– con la aprobación en junta de gobierno de la certificación final de las obras. En total, 1.681.915 euros (con IVA) que, sumado a todo lo anterior, ha hecho aumentar el precio del contrato hasta los 26,09 millones de euros.

