La Paloma, en Oviedo, celebra 50 años de solera

Rafael Francés Oviedo Jueves, 2 de octubre 2025, 21:42 Comenta Compartir

«Es un orgullo y a la vez una pena interna no poder disfrutar con los que ya se fueron, principalmente con mis padres que fueron los que montaron la Paloma». Así se expresó en la celebración de las bodas de oro, Carmen García, propietaria de La Paloma, uno de los bares míticos de la ciudad y que desde 1976 ha reunido a generaciones en torno a su vermú solera, su mítica barra y sus inconfundibles gambas a la gabardina en Oviedo. Una vida que relató Carmen García durante un encuentro homenaje al bar de la calle Independencia que se celebró fuera, en Casa Lobato, con la presencia de los más granado del sector hostelero y que sirvió para reconocer la labor de un local durante cinco décadas.

García no se olvidó de nadie porque «La Paloma es la unión de familia, clientes, trabajadores que estuvieron y están y también de Oviedo, esta ciudad que tanto me gusta y tanto quiero». Y añadió: «Hace ya unos años nos arriesgamos a reformar el local con el miedo a que con el cambio la gente joven no viniera pero vinieron porque los ovetenses son muy exquisitos». «No deja de ser un negocio pequeño pero la gente nos aprecia», agradeció. Durante su intervención también homenajeó a Cholo Lobato.

Fueron Ubaldo García y Orfelina Menéndez, los padres de Carmen García, «quienes trasladaron La Paloma a la calle Independencia –antes estaba situada en la calle Argüelles– hace 50 años y medio siglo después sigue destacando por su cocina casera, sus tapas y los platos de cuchara que han alimentado la memoria gastronómica de la ciudad.

La Paloma es un establecimiento icónico de Oviedo, símbolo de la vida social y gastronómica, que durante 50 años ha sido punto de encuentro de vecinos y visitantes que buscan ese ambiente cercano y auténtico. Su historia refleja la fuerza de la cultura del aperitivo en España.

Temas

Hostelería

Oviedo

Gente