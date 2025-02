Pandemia y ciudad universitaria

Todos nos sentimos orgullosos, supongo que con motivo, de que, la de Oviedo, sea la décima universidad más antigua de España, ahora que hay ya más de ochenta (al menos, así llamadas oficialmente). Todos los nativos y los visitantes que entran en el claustro del ... edificio fundacional, pueden ver, bajo la estatua de Valdés Salas, el año de 1608. E, incluso, podríamos hablar de unos antecedentes más antiguos ya que -no voy a entrar en lo que sucedió hace tanto tiempo-, el inmueble, de planta cuadrada, ya se había terminado antes y el desaparecido Colegio Mayor de San Gregorio, frente por frente, si no de 1534, como señalan algunas fuentes, estaba construido en 1557, fecha que figuraba en su fachada. De ser cierta la primera cifra, estaríamos hablando de un centro sólo tres años posterior a la Universidad de Granada, que nos precede en longevidad. Al cabo, son minucias a estas alturas.

A lo que voy es que, de la misma manera en que, con total justicia, en esta pandemia nos preocupamos de la hostelería, del comercio y de los servicios esenciales, quizá no reparamos tanto en que el encierro doméstico de los confinamientos y cierres perimetrales dejó sin vida a una ciudad con siglos de tradición estudiantil. Ahora que estamos en época de exámenes, ya presenciales en su gran mayoría, pese a todas las cautelas sanitarias -que nunca son excesivas- no deja de producir esperanza y satisfacción el encontrarse con grupos de expectantes para entrar a las aulas a probar sus conocimientos. La soledad de los campus, en estos meses, ha sido deprimente y, como ya he escrito más veces, la docencia telemática, siendo una herramienta felizmente implantada, nada tiene que ver con las relaciones humanas y, hasta donde estoy comprobando y ya observé en anteriores convocatorias, nada enriquecedora para el alumnado. De los docentes, ya ni hablo.

Pues eso. Que nos preocupamos en nuestra ciudad de las actividades, sectores y gremios que lo están pasando muy mal, especialmente en lo económico, pero orillamos a esa población juvenil que nos hace ser una ciudad universitaria. Se vio cuando el edificio histórico ya no podía albergar ni a la Facultad de Derecho. La marcha, creo que inevitable, a El Cristo, tuvo un efecto demoledor en el Oviedo Antiguo. A menor escala, aunque esta calle se recuperó con gran pujanza, pasó algo similar cuando la Facultad de Económicas subió, en 1984, a lo alto de la urbe, dejando el número 13 de González Besada, hoy Vicerrectorado de Estudiantes.

Paradójicamente, el que dispongamos de sedes en el Milán, Llamaquique, Los Catalanes, San Vicente, Independencia, El Cristo o hasta el HUCA -sin contar los campus de Gijón y Mieres- hace que esta ausencia de juventud por las calles, en estos duros meses, sea menos evidente. Si, como ocurre en otras ciudades españolas y europeas, se hubiera apostado por concentrar las sedes universitarias en el viejo casco urbano, la ciudad estaría literalmente muerta y los efectos sobre otros ámbitos y negocios habría sido aún más letal.

Por más que se siga hablando de nuevas Facultades en los terrenos dejados por el antiguo hospital, lo que va para muy largo, Oviedo nunca tendrá un campus único por razones absolutamente evidentes de lo que ha costado rehabilitar o construir nuevos equipamientos dispersos. Es una pena, pienso, pero la historia de cada población y de cada territorio es distinta y revertir el pasado, cuando todo está consolidado y tiene su propia personalidad, es tarea imposible.

Como he dicho, ahora que me alegra no poco el reencontrarme con un estudiantado que, en buena medida, sólo se ha relacionado entre sí por las redes sociales y la mensajería telefónica, puedo llegar a entender, no los excesos de botellones y fiestas irresponsables, pero sí el deseo casi irreprimible de salir de los muros de sus casas. Porque la Universidad es, o debe ser, otra casa, donde pueden y deben pasarse los años que, en mayor medida, marcan la vida de quien tiene la fortuna de poder cursar una carrera.

Será por deformación profesional, pero las aulas vacías me han dolido tanto como los negocios cerrados, que también tuvieron que ingeniárselas, en muchos casos, a base de imaginación y cibernética para poder sobrevivir. Ojalá que pronto desaparezca esa triste visión de barras clausuradas y pupitres deshumanizados.