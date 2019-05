La paralización del plan de empleo municipal pone en riesgo 4,2 millones Trabajadores de otro plan de empleo. / M. ROJAS El interventor ha puesto reparos al expediente y existe el peligro de tener que indemnizar a los más de cien beneficiarios y perder la ayuda europea ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 1 junio 2019, 01:10

El plan de empleo está paralizado. El interventor ha puesto reparos al expediente. Así aparece reflejado en el acta de la junta de gobierno de la semana pasada en la que el edil de Empleo, Rubén Rosón, apuntó que si el proyecto de contratación de más de un centenar de desempleados de larga duración y mayores de 45 años no se lleva a cabo, puede acarrear consecuencias «muy negativas para Oviedo». Los técnicos creen que las pérdidas económicas, en caso de no subsanarse las deficiencias, pueden superar los cuatro millones de euros.

El proceso de selección del personal fue puesto en marcha hace unas semanas. El Ayuntamiento convocó las plazas y los interesados presentaron la documentación. Se seleccionó al más de centenar de demandantes para los puestos de peón o administrativos, entre otros, y el Consistorio se comprometió en que les daría trabajo durante un año.

Todos los actos relativos a la contratación o nombramiento de personal deben de ser fiscalizados por el interventor. Ha sido este quien ha advertido de que el expediente no está correcto. Sin embargo, el concejal de Economía difiere. Afirma que este paso no se tiene que hacer porque la documentación está «perfectamente elaborada» y «no son necesarios más informes». Pero el edil de Personal, Iván Álvarez, no está de acuerdo y debe de ser Alcaldía quien resuelva el entuerto, según apuntaron ayer fuentes de la Concejalía de Empleo.

Si el plan no se lleva a cabo, el Ayuntamiento corre el riesgo de perder más de cuatro millones de euros. Las demandas de los beneficiarios, según los cálculos del área de Economía, pueden superar los 2,5 millones de euros. A esta cantidad se le deben sumar los 1,7 millones de financiación de la Unión Europea canalizada a través del Gobierno autonómico y la compra de materiales. Hasta el momento ya se han adquirido las furgonetas, los equipos de protección individual y los uniformes de trabajo. Si no se utilizan «decenas de miles los euros» de financiación municipal se «perderán».

Mientras, la inquietud entre los demandantes se incrementa. Ayer uno de ellos apuntó que ya había entregado toda la documentación para los contratos pero no han llegado a firmar. El paso de los días hace que pierdan la esperanza de ser contratados.