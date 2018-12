«Parece que los proyectos subvencionados con suelo público gratis no fueron tanto negocio» La entrada principal del edificio diseñado por Santiago Calatrava, con las oficinas regionales en las alas, el Palacio de Congresos y el centro comercial subterráneo. / ÁLEX PIÑA El centro comercial, que aspiraba a seis millones de visitas al año, solo cuenta con veintiún locales abiertos, que cerrarán en cuatro meses | El alcalde cuestiona la operación de Buenavista y espera que los congresos refloten la galería privada SUSANA NEIRACECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 2 diciembre 2018, 04:10

Negocios regionales -un 60%- combinados con grandes marcas y cadenas. En total, 35.200 metros cuadrados de locales comerciales, 2.300 para supermercado y 2.500 para restauración. La galería comercial escondida bajo las veintiún costillas del Palacio de Congresos diseñado por el arquitecto valenciano Santiago de Calatrava nació con capacidad para 146 tiendas y se inauguró el 3 de marzo de 2008 con 126 locales abiertos. Su apertura fue por todo lo alto, con la presencia de Laura Ponte, el espectáculo vanguardista de danza de Pani Panullo, los diseños del fallecido David Delfin y las creaciones culinarias de Javier Deloya. Hasta Gabino de Lorenzo, el alcalde impulsor del proyecto de la mano de Jovellanos XXI, lo describió como «un referente para Oviedo y para Asturias». No era para menos: Espacio Buenavista, como se bautizó inicialmente, aspiraba a seis millones de visitas al año. Diez años y medio después, nada queda de aquello: la previsión es despedir a los últimos supervivientes en un máximo de cuatro meses y cambiar el concepto, buscando un modelo de negocio que funcione, más centrado en el ocio y, como confía su actual propietaria, Estabona Managemet, «que encuentre su lugar en Oviedo».

Más información Cines y locales de hostelería, entre las opciones más demandadas

Ni en sus mejores tiempos, antes de que se cruzara la crisis, la galería comercial rozó tales cifras. A los cinco años, con las altas rentas y las ventas inferiores a lo esperado, medio centenar de comerciante abandonaron. La marcha de firmas del grupo Inditex tampoco ayudó. A día de hoy, ayer mismo, el visitante solo encontraba veintiún locales abiertos. Casi toca despedirlos.

La galería solo es una de las partes del complejo diseñado por el Premio Príncipe de las Artes, después de que la empresa de los Cosmen y Lago ganase el concurso para desarrollar dos unidades urbanísticas sobre los mejores solares de Oviedo. A cambio de la cesión gratuita a la empresa de los terrenos de la antigua estación de El Vasco y del Carlos Tartiere. Ni los derechos urbanísticos, cifrados en uno de los pleitos por el Ayuntamiento en 100 millones de euros, ni los 130 millones que cobró la empresa por la galería comercial ni los 52 que pagó el Principado -vía Sedes- por las oficinas sirvieron para evitar que Jovellanos XXI entrara en liquidación años después. Tampoco los 19 millones posteriores que han pagado los ovetenses por rescindir el contrato. Según alegó la sociedad, en el proyecto original quedaba fijada una inversión de 137 millones y finalmente alcanzó los 350.

El alcalde, Wenceslao López, incidió ayer en el fracaso de la operación pese a que, ironizó, «podéis coger la hemeroteca de hace veinte años y ver cómo la economía ovetense iba a tener un impacto a nivel mundial como consecuencia de 'los palacios' de Gabino». Frente a esto, ya más serio, lamentó ayer durante la inauguración de la pista de patinaje que «ahí están las consecuencias, 50 millones por abajo y otros tantos por arriba... de deudas». Toda una demostración, concluyó, de que pese a la penalización para las arcas municipales, «aquellos proyectos que en su día se subvencionaron desde el Ayuntamiento cediendo el suelo gratis parece que no fueron tanto negocio y ahora el problema está en la parte que no es municipal».

«Solución difícil»

Precisamente por eso, por no ser municipal, el socialista explicó que no pueden ayudar directamente para rentabilizar la parte baja, que ya ha cambiado en cuatro ocasiones de propietario. La solución no es sencilla: «Está demostrado que hacer un plan de negocio está siendo difícil». Desde el Consistorio han apostado por potenciar el Palacio de Congresos. «Lo hemos relanzado, impulsando actividades y colaborando en lo que se puede, en que ese área salga de ese estancamiento y podamos hacer algo para reflotar como negocio esa zona, pero no es nuestro».

El concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, se mostró aún más contundente ayer: «El Calatrava ha sido un absoluto fracaso arquitectónico y comercial». En referencia al centro comercial, indicó que se basó en un estudio «hecho para engañar a los futuros comerciantes, diciendo que iba a venir gente de Oriente y Occidente». La previsión, esa de los seis millones de visitas, falló.