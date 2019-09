París de Noia también triunfa en Colloto Cantantes de la orquesta París de Noia, en plena actuación, sobre el escenario de Colloto, que festeja las fiestas de El Cristo. / ALEX PIÑA El público llena el recinto de las fiestas, que hoy se despiden con Panorama IVÁN GARCÍA OVIEDO. Martes, 3 septiembre 2019, 01:38

París de Noia también triunfó. Si las fiestas de Colloto están siendo, un año más, un éxito que supera todas las expectativas, ayer simplemente se cumplieron las previsiones. El público abarrotó el recinto festivo, con ganas de disfrutar y de aprovechar los últimos días de verano al son de la música de la banda gallega. «Paris de Noia es muy grupo favorito», explicó Marta Pérez, que ayer por la noche aguardaba el comienzo de la verbena, que arrancó con retraso. Tampoco le importó, ni a ella ni a muchos, por que «el ambiente es espectacular».

No en vano, la de este lunes era una de las jornadas grandes, coincidiendo con el día del bollo, tras el paso de Tekila, Assia y Los Secretos.

Desde la Sociedad de Festejos de Colloto (Socofe) están más que satisfechos con las fiestas de El Cristo de Colloto. «Está siendo apoteósico, es una barbaridad cómo la gente del pueblo está agradeciendo las fiestas y estamos teniendo una respuesta fantástica», apunta el presidente de Socofe, Iván Suárez. La mejor noticia para los propios organizadores es que durante los cuatro días, el pago de los dos euros para acceder al prau haya quedado en un segundo plano y no haya afectado a la afluencia. Sin embargo, hay quien no piensa igual. A Sara Casas, que ayer no faltó a la cita, no le «parece bien pagar», y tampoco le hizo gracia a Marta Pérez, pero ambas disfrutaron de la verbena.

Hoy será la última jornada de fiesta con la actuación de la Orquesta Panorama y la fiesta de la espuma para los más pequeños, que en principio estaba programada para el domingo pero se pospuso por la meteorología. Una vez la música deje de sonar será el momento de hacer valoraciones y echar cuentas sobre estos cinco días de fiesta. Todo apunta que los números volverán a sonreír a los organizadores.