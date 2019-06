El párroco de San Juan urge al Ayuntamiento «desatascar» los permisos para la obra La basílica de San Juan, rodeada de andamios ante el riesgo de caida de elementos ornamentales. / FOTOS DE ALEX PIÑA Javier Suárez lamenta que pagan 4.000 euros al mes por los andamios mientras esperan que los técnicos envíen la documentación al Principado ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 30 junio 2019, 02:17

En diciembre de 2018 saltaron las alarmas: la cubierta y los elementos ornamentales exteriores de la basílica de San Juan el Real, que data de 1915, estaban dañados, con riesgo de caída. El párroco, Javier Suárez, hizo todo lo que estaba en su mano. Se puso en contacto con expertos, que elaboraron un extenso y complejo informe durante varias semanas y hace un mes y medio entregaron toda la documentación para obtener todos los permisos necesarios. Pero la administración local no ha cumplido su parte: «El proceso está atascado y durmiendo en los laureles por culpa del Ayuntamiento. Los técnicos municipales no han enviado la documentación al Principado y estoy esperando a que me confirmen su llegada».

Este paso es básico para quitar todos los elementos que están en riesgo de caída y después iniciar la restauración. La basílica es un Bien de Interés Cultura (BIC) que está protegido y no se pueden acometer obras sin autorización de la Consejería de Patrimonio: «Hasta que no nos autoricen, no podemos hacer nada, pero mientras estamos pagando 4.000 euros al mes por el alquiler de los andamios. Es un sangría», cuantifica Suárez, quien espera que no tenga que pasar mucho más tiempo hasta la obtención de los permisos necesarios para poder iniciar la primera fase.

Cuando la finalicen, el párroco pensará si quitar los andamios hasta el inicio de las obras: «Es una de las posibilidades porque la restauración habrá que hacerla a largo plazo». Estas obras se prevén largas y muy costosas. Superarán los dos millones de euros y durante el proceso muchos de los elementos ornamentales se deberán hacer de nuevo. Otros podrán ser restaurados.

Financiación , el gran dilema

El cómo financiar estas obras es uno de los grandes dilemas de Suárez. Espera que la Consejería de Cultura, liderada en funciones por Genado Alonso, les dé alguna subvención. También, contar con la colaboración del Ayuntamiento aunque de buena parte del montante total se tiene que hacer cargo la parroquia.

Suárez está intentando convencer a los feligreses para que aporten su granito de arena y quiere analizar con el consejo de asuntos económicos de la parroquia todas las posibilidades que existen. En su cabeza, de igual forma, está la opción de pedir un crédito a los bancos.