«Los partidos ofrecen soluciones populistas para el mercado laboral» Asistentes a la tertulia protagonizada por Iván Antonio Rodríguez Cardo, ayer, en el Club de Tenis. / MARIO ROJAS El profesor Iván Antonio Rodríguez Cardo ofrece una charla en la tertulia L' Alderique acerca de los problemas que afectan a los trabajadores JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 12 abril 2019, 02:38

Precariedad, dualidad, flexibilidad, pérdida de peso específico en la negociación colectiva, escaso músculo empresarial y el auge de las nuevas tecnologías son los problemas que afectan a los trabajadores a la hora de encarar su vida laboral y sobre los que Iván Antonio Rodríguez Cardo, profesor titular de Derecho del Trabajo, armó su charla a los asistentes de una nueva edición de la Tertulia L'Alderique que se celebró ayer en los salones del Real Club de Tenis.

Porque, por 'Problemas actuales del mercado de trabajo', que era el tema propuesto, Rodríguez Cardo identificó la precariedad como elemento sustancial. «Es un lugar común porque la precariedad se puede interpretar en el sentido que uno quiera», advirtió. «La dualidad es fundamental. La diferencia entre trabajadores fijos y temporales se ha entendido como que los primeros tienen más derechos que los segundos y no es así, los derechos son los mismos, lo que ocurre es que los temporales no tienen estabilidad, que es otra cosa».

De ahí, el profesor, didáctico en su exposición, saltó al «elemento fundamental» que no es otro que «la cuantía salarial de la que disponen los trabajadores». «Se está hablando de trabajadores pobres, de trabajadores que aunque perciben un salario no les alcanza para lo que se entiende es adecuado para vivir», agregó.

«Hay otras debilidades manifiestas como la flexibilidad, la capacidad que tiene la empresa para cambiar las condiciones», un poder omnívoro cedido en cada reforma laboral. «Cada vez hay menos potencia sindical, menos impacto de la negociación colectiva y, sin esa fuerza, el trabajador no puede negociar. Nos lleva a una posición de inferioridad por definición».

¿Soluciones? «Quien quiera darla solo puede ser osada y arrogante e incluso diría que lo hará desde una posición moral difícil de aceptar», indicó. «Si una persona tiene una enfermedad concreta no se le recetan antibióticos de amplio espectro», ejemplificó para argumentar que el mercado de trabajo no es igual en la industria electrointensiva o en la producción de conocimiento asociada a las nuevas tecnologías o «en Madrid o en Asturias» para definir algunas de las recetas que dan los partidos, como el contrato único, como «populistas» y «alejadas de la realidad». Pesimista en cuanto a revertir lo antes expuesto con nueva regulación lo fió a la fortaleza de las empresas. «Si el tejido productivo es fuerte, el mercado de trabajo potente, a los trabajadores les irá bien. Es difícil que en una empresa que le va bien al trabajador le vaya mal».

En su análisis añadió, por contraposición, que en el panorama actual «tenemos muchas empresas precarias». «Si el empresario no gana dinero, el trabajador es difícil que lo haga y hemos utilizado el emprendimiento como solución», expuso. Pero, «el emprendimiento no puede ser montar bares de copas o una sidrería y ganar mil. Si el empresario gana mil, el trabajador no puede pensar en dos mil», calculó apoyado en una cifra palmaria: «Tenemos una estructura donde hay 90% de PYMES: mientras nuestras actividades sean el turismo y la construcción, los problemas estarán ahi».