«Pasamos mucho miedo, pensábamos que nos iba a apuñalar a todos» Pablo Amaro, Juanjo Matanza, José Cabal y Marcos Vázquez en el bar 'El Llugarín' relataron las amenazas que sufrieron el miércoles, y que acabó con un joven detenido. / Pablo Lorenzana Un joven lesiona a tres policías locales tras amenazar con una navaja a los clientes y camareros de un bar en San Melchor García Sampedro CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 23 noviembre 2018, 04:10

Los clientes y camareros de la sidrería 'El Llugarín', ubicada en la calle San Melchor García Sampedro, tardarán en olvidar el «miedo» que pasaron la noche del miércoles. Dos de sus trabajadores fueron amenazados de muerte por un joven de 28 años que entró en el local con una navaja escondida en el pantalón.Finalmente, acabó detenido por un delito por atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas. Porque esa misma noche hirió a los tres policías locales que le arrestaron.

El hombre, de 28 años y etnia gitana, mantiene una relación con la expareja de un cliente asiduo del bar. Según relató a EL COMERCIO, ya ha interpuesto varias denuncias contra este individuo por amenazas, la última este martes, cuando el hombre entró a buscarlo al bar y lo amenazó de muerte. «Mi expareja y yo tenemos un hijo de tres años y me preocupa cuando está con ellos porque no me gusta la vida», relató Pablo Amaro, que lucha por la custodia de su hijo. El miércoles, el ahora detenido, volvió a las andadas. «Llegó a las dos de la tarde al bar pero como Amaro no estaba comenzó a insultarme a mí porque no le decía dónde estaba», aseguró Juanjo Matanza, camarero. Llamaron a la Policía y se lo llevaron pero luego regresó hasta en tres ocasiones a lo largo de la tarde y se sucedieron los avisos a la Policía Local, que llegó a intervenir hasta en dos ocasiones por las amenazas de muerte que vertía contra los camareros.

La situación se volvió más tensa cuando el joven entró por última vez en el local, sobre las diez de la noche. «Me pidió que le sirviera un chupito y me negué porque estaba en muy malas condiciones y además ya le habían echado de otro bar de aquí en frente porque había montado un escándalo», explicó Juanjo Matanza. «Se me metió detrás de la barra echando mano de una navaja que tenía en el bolsillo y me amenazó con matarme y arrancarme los dientes». Toda la escena, aunque no estaba presente, la pudo observar el propietario del local gracias al sistema de videovigilancia que tiene conectado con su teléfono móvil y avisó a la Policía. «Nos dijo que esperaba que lo de la Policía fuese mentira porque si no iba a esconderse y a matarnos a todos», relató José Cabal, otro de los camareros. «Pasamos miedo porque pensamos que nos iba a apuñalar a todos». Además, los camareros descubrieron que el hombre había dejado escondido un bate de béisbol y un cuchillo de sierra en el local. «Los encontramos junto a una mesilla», apuntó José Cabal.

Agresivo y nervioso

Tras el último aviso a la Policía Local por parte del propietario del establecimiento, regresó una patrulla.El hombre se puso más violento e insultó a los agentes. Tras cachearlo, le encontraron un cuchillo que llevaba en el pantalón así como una bolsa en la que interceptaron tres teléfonos móviles, una videoconsola y un par de gafas. Lo introdujeron en el vehículo policial para trasladarlo al centro de salud de La Lila ante el estado de nerviosismo que presentaba. Antes de arrancar, comenzó a dar patadas a la ventanilla. Uno de los agentes se bajó y al abrir la puerta fue golpeado por el detenido: le dio una patada en la mano derecha. Una vez que logró calmarlo, emprendieron camino hacia el centro de salud de La Lila. En mitad del trayecto tuvieron que detener el coche. No paraba de darse cabezazos contra la mampara de protección. Fue el otro compañero quien esta vez se bajó del vehículo y al abrir la puerta recibió también una patada por parte del detenido. Otro agente decidió meterse en la parte de atrás del coche con el detenido. Al cogerlo para evitar que continuase dándose cabezazos, le propinó un golpe con la cabeza en la mano.

El joven se encuentra en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial. Mientras, los clientes y camareros de El Llugarín, aseguran y temen «que vuelva a pasar por aquí».