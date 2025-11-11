El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una imagen interior del remodelado Palacio de los Deportes. J. C. Román

Patrimonio señala «deficiencias» en la restauración de las vidrieras del Palacio de los Deportes de Oviedo

Vox desvela un informe en el que la consejería asegura que el resultado no es plenamente satisfactorio y exige explicaciones al PP

R. Fidalgo

Oviedo

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:23

El 25 de mayo, el Ayuntamiento de Oviedo recepcionó las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes. Posteriormente, el pasado 8 de ... octubre, las certificó por algo más de 26 millones de euros, tal y como adelantó EL COMERCIO. No obstante, en el acta de la junta de gobierno que aprobó esto último no aparece ninguna mención a un informe del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias del 31 de julio advirtiendo de «deficiencias graves en la restauración de los murales y vidrieras», elementos con protección integral en el Catálogo Urbanístico. De desvelarlo se encargó este martes la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.

