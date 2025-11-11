Patrimonio señala «deficiencias» en la restauración de las vidrieras del Palacio de los Deportes de Oviedo
Vox desvela un informe en el que la consejería asegura que el resultado no es plenamente satisfactorio y exige explicaciones al PP
R. Fidalgo
Oviedo
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:23
El 25 de mayo, el Ayuntamiento de Oviedo recepcionó las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes. Posteriormente, el pasado 8 de ... octubre, las certificó por algo más de 26 millones de euros, tal y como adelantó EL COMERCIO. No obstante, en el acta de la junta de gobierno que aprobó esto último no aparece ninguna mención a un informe del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias del 31 de julio advirtiendo de «deficiencias graves en la restauración de los murales y vidrieras», elementos con protección integral en el Catálogo Urbanístico. De desvelarlo se encargó este martes la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.
En concreto, Patrimonio señaló defectos de la cristalización de sales en las baldosas cerámicas al no haberse llevado a cabo el análisis prescrito por la consejería, provocando un deterioro en las mismas que, especificaron, comprometen la estabilidad material y la correcta lectura estética del conjunto restaurado, lo que impide considerar el trabajo de plenamente satisfactorio.
Según Peralta, que ha pedido explicaciones formales al equipo de gobierno en la comisión de Urbanismo, «es incomprensible que el PP haya cerrado el contrato sin exigir antes las correcciones que Patrimonio considera imprescindibles». Así, denunció, «estamos ante otro ejemplo de falta de control, de prisa por cortar cintas y de absoluto desinterés por la conservación del patrimonio de Oviedo».
Lo que está en juego, manifestó Peralta, «no es una anécdota técnica, sino la protección real de un bien cultural que forma parte del patrimonio de todos los ovetenses». Por ello, «el PP debe aclarar si pretende que estas deficiencias del Palacio de los deportes las paguen los vecinos o si va a exigir al contratista que cumpla con sus obligaciones».
