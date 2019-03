Patrimonio urge al Principado agilizar los trámites para recuperar la plaza de toros Estado en el que se encuentra en la actualidad la plaza de toros. / PABLO LORENZANA «Es un símbolo de Oviedo que aún es posible preservar pero se cae a pedazos», lamenta el portavoz de Ciudadanos ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 27 marzo 2019, 03:21

La plaza de toros es Bien de Interés Cultural (BIC), pero su estado es de abandono. Sus puertas se cerraron en marzo de 2008, después de que el exalcalde Gabino de Lorenzo la declarase en ruina. Desde entonces no ha habido mantenimiento. Ahora, el Ayuntamiento ha iniciado una tramitación para revisar su grado de protección, sin afectar a su condición de BIC, y convertir estas instalaciones en un espacio multiusos. Pero por el medio queda mucha tramitación administrativa. Ayer la concejala delegada de Patrimonio, Cristina Pontón, urgió que esta sea una «prioridad» tanto para la administración local como para el Principado.

«El Consistorio debe concluir las tareas administrativas con el fin de obtener su cambio de catalogación y el Gobierno regional no puede dormirse en los laureles. Tiene que tramitar con urgencia el plan especial de El Cristo», añadió. Y es que la situación en la zona es cada vez peor. Los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) lleva casi un lustro sin actividad, han cerrado más de cien negocios y la degradación del coso taurino aumenta a pasos agigantados.

Hay árboles que traspasan la cubierta, maleza por todas partes, pintura caída tanto por su interior como exterior y su fachada está llena de grafitis. Su situación fue calificada ayer por el presidente de la asociación vecinal de El Cristo, Ramón del Fresno, como una «selva amazónica» y urgió su arreglo aunque con condiciones. Quiere recuperar el proyecto original del arquitecto burgués Juan Miguel De la Guardia e introducir algunas mejoras del siglo XXI: «Hay plazas que tienen calefacción y en León se ha puesto tejado. Si deciden rehabilitar las instalaciones después las actividades se tienen que adaptar a la plaza».

Fuentes de Alcaldía y de Urbanismo recordaron ayer que se han iniciado los trámites para cambiar la ficha del coso en el Catálogo de la ciudad. Por su parte, Ciudadanos criticó tanto al equipo de gobierno actual como a los anteriores de no adoptar medidas: «Este equipamiento se tiene que reformar para acoger grandes conciertos y eventos deportivos». El edil Luis Pacho, a través de una nota de prensa, se preguntó para qué sirve la protección de BIC si no se evita que un edificio emblemático caiga «a pedazos». «La plaza de toros es un patrimonio de toda la ciudad, un símbolo de Oviedo que aún es posible preservar. No podemos permitir que se pierda un edificio tan emblemático», abundó ayer.

Mientras, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alfredo Canteli, propuso hace un mes convertirla en un recinto ferial y un espacio multiusos para conciertos y eventos. También desea otras mejoras en El Cristo para que este barrio recupere su «dinamismo comercial y económico».