Ciberacoso, sexting... Los peligros para los menores en internet La subinspectora de la Policía Nacional, Victoria Fernández, con los alumnos del Pablo Miaja. / M. ROJAS La Policía Nacional ofrece a los escolares consejos sobre seguridad en internet CECILIA PÉREZ Miércoles, 20 febrero 2019, 03:47

Ciberacoso, 'grooming', 'sexting', tecnoadicciones, suplantación de identidad.... Algunos de estos términos les sonarán, otros no, pero todos tienen en común un aspecto: son los riesgos a los que se enfrentan los menores en internet.

Una buena educación digital es la clave para prevenir conductas y situaciones peligrosas a las que se exponen los más pequeños, en la mayoría de las ocasiones por una falta de información o conocimiento por parte de los propios padres. Para paliar esta situación, la delegación de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Asturias lleva tres años desarrollando el programa 'Ciberexperto' dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. Un nombre largo que hace honor a su objetivo: «Dar las herramientas para que los menores aprendan a hacer un uso seguro de internet», explicó la subinspectora Victoria Fernández, encargada de impartir las charlas en los diferentes centros educativos del municipio. Ayer tocó al colegio público Pablo Miaja pero cada vez son más los que solicitan estos servicios a la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. «En Oviedo damos cobertura a todos los centros de Educación Secundaria Obligatoria, tanto públicos como concertados. En Primaria la demanda ha ido subiendo exponencialmente, el pasado año el programa 'Ciberexperto' lo hicimos en catorce colegios y este año nos vamos a ir a la veintena», señaló la subinspectora.

Los riesgos

El objetivo de estas charlas no es infundir miedo sino conocer los riesgos para poder actuar correctamente ante situaciones de vulnerabilidad. El ejemplo lo puso la propia agente de la Policía Nacional. «En muchas ocasiones los padres no saben a qué están jugando sus hijos en internet», incidió Fernández. También apuntó a que los progenitores no son conscientes de los riesgos que conlleva publicar «demasiados datos íntimos» en las redes sociales. «No se puede vivir alejados de las nuevas tecnologías pero sí hay que aprender a hacer un uso responsable de internet». Es la clave porque los menores manejan a la perfección las nuevas tecnologías pero «desconocen por completo las leyes y no todo lo que hay en la red es cierto», apuntó la subinspectora a los alumnos de sexto de Primaria del colegio Pablo Miaja.

No perdieron detalle de la charla, incluso alguno llegó a confesar que contaba con un perfil en una red social sin que sus padres lo supieran. Un ejemplo de lo que no se debe permitir porque el binomio redes sociales sin control y menores es una combinación peligrosa. Siempre debe imperar lo que desde el programa 'Ciberexperto' denominan regla de oro: «No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti».