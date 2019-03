COMETCON 2019 «Hemos pensado en hacer actividades trimestrales» Héctor Lasheras. / MARIO ROJAS Héctor Lasheras | Director de la Cometcon «Me han propuesto formar parte de alguna lista; entre esta semana y la que viene voy a tomar dos o tres cafés con gente de diferentes partidos» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 26 marzo 2019, 03:38

«Cansados, heridos y también muy contentos». Son palabras de Héctor Lasheras (Oviedo, 1990) tras cerrar la séptima edición de la Cometcon. Dice que durante los tres días de actividad no ve ni los concursos ni charlas pero disfruta de la gran feria de otra forma. «Nosotros tenemos grupos de mensajería internos y cuando veo que nadie me llama es que todo está bien», explicó ayer mientras los operarios trabajaban a contrarreloj para quitar las estructuras de los stands instalados en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

-Al final, ¿con cuántas visitas han cerrado?

- 17.000. Fueron ochocientas más que el año pasado.

--El viernes siempre es el día de menos público.

-Generalmente abríamos a las cuatro y este año lo hemos hecho a la una. La respuesta fue un goteo constante de gente pero tampoco se acumuló. La cola se acabó formando a primera hora de la tarde y muy posiblemente no repitamos esta experiencia.

-¿Mantendrán las visitas escolares?

-Sí y queremos mejorarlas. Nuestra intención es enviar antes la convocatoria e intentar llegar a más colegios.

-¿Tras esta última experiencia qué mejorarán para 2020?

-Hubo muchos errores previos. El tema de las ocupaciones, permisos y licencias es muy lento y tedioso. A veces de un año para otro cambian las cosas y eso lo vamos a tener que gestionar con mucho más tiempo.

-¿Con cuánta antelación lo hacen?

-Con cinco o seis meses. También tuvimos fallos en la programación, hubo seis o siete cambios por culpa del directo, y nos ha faltado una ludoteca infantil.

-El domingo lanzó la idea de realizar una semana temática en diferentes escenarios de Oviedo. ¿Lo ve factible?

-Es un sueño. Si es complicado reservar solo el Palacio de Exposiciones y Congresos yo me planteo cuánto tiempo tardaré en pedir el Campoamor, Filarmónica o Trascorrales. La parte organizativa no me da miedo, pero la gestión administrativa me da vértigo.

-¿Ha transmitido esta queja a los políticos que han visitado la feria?

-Si me ha faltado uno sería raro (ríe). El viernes tuvimos un problema con la luz y hasta aquí se acercó personal técnico y revisó todos los cuadros de luz. Toda esta buena voluntad no sirve cuando faltan dos horas para abrir las puertas de la feria.

-¿Alguna vez han pensado celebrar la Cometcon dos veces al año?

-Se pensó en dos vertientes. Hubo una idea de utilizar al mismo tiempo el Auditorio y el Palacio, pero se deshechó por el tema de las entradas y porque la realidad nos comió. El primero de estos edificios no se puede utilizar por temas de seguridad.

-¿Y la otra?

-Hemos pensado en hacer actividades trimestrales. Por ejemplo, un encuentro de desarrolladores, en otro hacer juegos de mesa, competiciones, figuritas o exposiciones y juntar a la artesanía que hay en la Cometcon.

-¿Cuándo se podrían poner en marcha?

-Son deseos que nos gustaría hacer. Queremos meternos, aún más, en la vida cultural de Oviedo y hasta después de las elecciones será complicado. Nuestra intención es reunir una mesa de negociación y fijar unas fechas que no solapen a otros eventos.

-Tanto el alcalde como la vicealcaldesa apuestan porque este evento se traslade a La Vega .

-Es un espacio que con mucho trabajo e inversión quedaría muy bien pero por ahora los terrenos no son municipales y después se tienen que hacer obras en las infraestructuras. Apuesto porque nuestro décimo aniversario lo celebramos aquí.

-Las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Le han propuesto formar parte de una lista?

-Sin dar nombres, sí. He recibido algún mensaje y muchas invitaciones a tomar café.

-¿Las ha aceptado?

-Entre esta semana y la que viene me voy a tomar dos o tres cafés.

-¿De diferentes partidos?

-Sí.

-Me imagino que con el PSOE local no será, porque ya ha presentado la lista.

-Esa candidatura no va a ser, pero con este partido sí. El resto no lo voy a desvelar.

-¿Se ve con ganas de ser concejal?

-Ya me presenté a las elecciones y no salí. Me gustaría trasladar la experiencia adquirida en el evento a la ciudadanía. Así que sí.

-¿Se puede compatibilizar la dirección del evento con ser edil?

-Creo que sí.