'Pepín', un perro más abandonado a las puertas del Albergue

A. ARCE OVIEDO. Sábado, 3 agosto 2019, 02:04

Ladró desesperado durante casi tres horas, tiró con fuerza hasta que logró romper la cuerda que lo aprisionaba y salió corriendo en busca del hombre que lo había dejado atado a la verja del Albergue de Animales. 'Pepín', un perro de raza pitbull terrier de tres años, es el protagonista del cuarto caso de abandono animal en la capital del Principado de Asturias en lo que va de verano.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 12 de julio, tan solo dos días después de que abandonasen a 'Mauricio', el pastor alemán que ya ha encontrado una nueva familia en Puerto de Vega. 'Pepín' fue dejado a su suerte a las puertas de la perrera municipal a las 5.05 horas de la madrugada. La correa estaba tensa, «no le dejaba ni sentarse», expuso a este diario la coordinadora de adopciones del Albergue, Eva Rodríguez. Pero no fue hasta las 8.38 horas cuando consiguió deshacerse de ella y huir del lugar. No sabía dónde estaba y no pudo encontrar el camino de vuelta a casa. El animal tiene chip de Tenerife y los técnicos de la perrera ya han solicitado a las autoridades que busquen al hombre por un supuesto delito de abandono.

Con chip tinerfeño

A eso de las diez de la mañana, fueron los trabajadores de este servicio, situado en La Bolgachina, y que desde hace dos años regenta la clínica Quirós, quienes lo encontraron deambulando por los alrededores, después de casi dos horas de llamadas de alerta por parte de los vecinos. Ya en las dependencias municipales, y una vez se encontró más tranquilo, le pusieron el nombre de 'Pepín' y vieron que tenía microchip identificativo.

«Pudo ser recogido gracias a que una de las personas que alertaron de la situación siguió al perro y no perdió la comunicación con el Albergue hasta que llegaron los trabajadores al lugar», relató Rodríguez.

En ese sentido, en la grabación de seguridad se observa cómo un hombre con sudadera blanca y una capucha cubriéndole el rostro deja al animal atado al portón metálico y cómo se va bajo la mirada atenta del perro. Más tarde, según avanzan las horas y comienza a despuntar la luz del día, puede verse cómo este empieza a ponerse nervioso mientras trata de zafarse.

'Pepín' está buscando un nuevo hogar. «Es cariñoso y juguetón, un sol para los que buscan adoptar», recordó la responsable de adopciones. En estos casos, pasada una semana desde que tiene lugar el abandono, el animal ya es propiedad del Ayuntamiento y desde el Albergue animan a todas las personas interesadas en adoptarlo que vayan a verlo. Mientras tanto, permanecerá en una jaula, al igual que los otros doscientos canes del Albergue que también esperan ser adoptados.