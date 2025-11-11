El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El coordinador del programa, Víctor González, y la edil de Deportes, Concepción Méndez. A. O.

Diez días y más de cien plazas en el Pequecampus navideño de Oviedo

Se celebrará entre el 22 de diciembre y el 7 de enero y, como novedad, en esta ocasión podrán participar los niños de 4 años

Raquel Fidalgo

Oviedo

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

El Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha en diciembre una nueva edición del Pequecampus de Navidad, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa deportiva, educativa y de ocio para las familias del municipio durante las vacaciones escolares. Diez días de actividad entre el 22 de diciembre y el 7 de enero.

Este año se ha ampliado la oferta a niños de 4 años y el número total de plazas ha crecido hasta las 120. Para este grupo de menor edad se ha diseñado una programación especial con un enfoque lúdico y predeportivo. Las listas se abrirán el jueves y se adjudicarán por orden de inscripción por un precio de 53 euros.

El coordinador del programa, Víctor González, destacó que «se busca no solo la diversión, sino también el fomento de valores como el compañerismo y el respeto». Así, hizo hincapié en la importancia de completar «el proceso de inscripción 'online' para asegurar la plaza, verificando que el perfil y la edad del niño sean correctos para evitar problemas durante el trámite».

El Pequecampus contará con un equipo de doce monitores. El horario, de 8 a 14 horas de lunes a viernes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  4. 4

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  5. 5 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  6. 6 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  7. 7 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  8. 8 El Sporting de Gijón ya mira al mercado de invierno
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Diez días y más de cien plazas en el Pequecampus navideño de Oviedo

Diez días y más de cien plazas en el Pequecampus navideño de Oviedo