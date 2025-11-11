Diez días y más de cien plazas en el Pequecampus navideño de Oviedo Se celebrará entre el 22 de diciembre y el 7 de enero y, como novedad, en esta ocasión podrán participar los niños de 4 años

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 11 de noviembre 2025, 20:25

El Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha en diciembre una nueva edición del Pequecampus de Navidad, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa deportiva, educativa y de ocio para las familias del municipio durante las vacaciones escolares. Diez días de actividad entre el 22 de diciembre y el 7 de enero.

Este año se ha ampliado la oferta a niños de 4 años y el número total de plazas ha crecido hasta las 120. Para este grupo de menor edad se ha diseñado una programación especial con un enfoque lúdico y predeportivo. Las listas se abrirán el jueves y se adjudicarán por orden de inscripción por un precio de 53 euros.

El coordinador del programa, Víctor González, destacó que «se busca no solo la diversión, sino también el fomento de valores como el compañerismo y el respeto». Así, hizo hincapié en la importancia de completar «el proceso de inscripción 'online' para asegurar la plaza, verificando que el perfil y la edad del niño sean correctos para evitar problemas durante el trámite».

El Pequecampus contará con un equipo de doce monitores. El horario, de 8 a 14 horas de lunes a viernes.