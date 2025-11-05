El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan José Tuñón Escalada, María Fernández Álvarez y Álvaro Solano Fernández-Sordo, en el Ridea. Mario Rojas
Ciclo en el RIDEA

«Las peregrinaciones a Oviedo renacen en el siglo XII gracias al Arca Santa»

Los doctores en Historia Medieval María Álvarez Fernández y Álvaro Solano reivindican el compromiso y el papel del rey de Alfonso VI en el futuro de la ciudad

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

«Las peregrinaciones renacen con fuerza en Oviedo gracias al Arca Santa». La definición es de la doctora en Historia Medieval por la Universidad de Oviedo María Fernández Álvarez que en compañía del también doctor de Historia Medieval Álvaro Solano Fernández-Sordo ofrecieron una charla conjunta o al alimón bajo el título 'Tiempo de reliquias: la época de Alfonso VI' en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) dentro del ciclo 'La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075', organizado por la propia institución y todo ello coordinado por Juan José Tuñón Escalada.

La sala del RIDEA ofreció una gran entrada para escuchar a los doctores que coincidieron al afirmar que las peregrinaciones «toman fuerza en el siglo XII por el apoyo de los obispos y de la monarquía a un relicario tan importante como el Arca Santa y que se guardaba primero en el Monsacro y más tarde en la Cámara Santa que se mandó construir a tal efecto».

La charla fluyó con sus afirmaciones apoyadas en ilustraciones, recreaciones y citas sobre los tiempos de la monarquía de Alfonso VI y una de ellas fue un constatación de la importancia del Arca Santa en el devenir de las peregrinaciones a Oviedo durante los siglos posteriores: «Tenemos un relicario muy importante, es un relicario llamado de 'summa' (que es particularmente completo o exhaustivo) pues la lista de las reliquias de Oviedo es muy larga y combina muchas reliquias y la idea es que llegaron a Oviedo en el Arca Santa; primero se custodian en el Monsacro y más tarde se construye la Cámara Santa donde se exhiben y muestran hasta el día de hoy».

El ciclo continuará el próximo miércoles 12 de noviembre con la conferencia titulada 'Un tesoro revelado: Memoria escrita de apertura del Arca Santa», que ofrecerá el profesor Miguel Calleja Puerta. El siguiente miércoles 19 de noviembre le tocará el turno a Otilia Requejo, directora del Museo de la Iglesias con la charla 'Alfonso VI en el Oviedo del siglo XI. Testimonios arquelógicos».

El 26 de noviembre la profesora Isabel Ruiz de la Peña hablará sobre 'Poder y patrocinio femenino en el románico asturiano' y cerrará el 3 de diciembre Juan José Tuñón Escalada con 'El relicario de Oviedo en la documentación'.

