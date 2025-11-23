El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guillermo Díaz Bermejo. Mario Rojas
Oviedo

El perfil de Guillermo Díaz Bermejo: la importancia de no parar y hacer y hacer

Ocupado es la palabra que le define. Abogado, economista, prejubilado, montañero, presidente del Secot y miembro de la Real Cofradía de los Amigos de los Quesos, consigue estar atareado y en su caso es casi un arte. Sonríe y mira a la vida de frente mientras camina, lee y ayuda

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es serio y sonriente a la vez, complicada mezcla que él consigue sin esfuerzo. Activo y trabajador, le ha puesto los cuernos al fútbol porque « ... ahora sólo juegan hacia atrás, cuando yo soy de la época de los cinco delanteros. Me aburren ahora». Aprendió a esquiar con unas tablas de barrica en forma de esquís que le construyó su padre para bajar por la ladera del Naranco por detrás del colegio Loyola. Niño serio y aplicado, pero inquieto, muy inquieto. Una inquietud que aún le dura hoy, a los 75 años, pues ya retirado, no deja de hacer cosas por nada del mundo. Caminante empedernido, montañero, esquiador hasta que «el año pasado me dijo el médico que lo dejara, que a mi edad era ya peligroso» y, sobre todo, con cara de alguien en quien se puede confiar, con media sonrisa franca y mirada dulce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  5. 5

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  8. 8 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El perfil de Guillermo Díaz Bermejo: la importancia de no parar y hacer y hacer

El perfil de Guillermo Díaz Bermejo: la importancia de no parar y hacer y hacer