El perfil de Guillermo Díaz Bermejo: la importancia de no parar y hacer y hacer

Es serio y sonriente a la vez, complicada mezcla que él consigue sin esfuerzo. Activo y trabajador, le ha puesto los cuernos al fútbol porque « ... ahora sólo juegan hacia atrás, cuando yo soy de la época de los cinco delanteros. Me aburren ahora». Aprendió a esquiar con unas tablas de barrica en forma de esquís que le construyó su padre para bajar por la ladera del Naranco por detrás del colegio Loyola. Niño serio y aplicado, pero inquieto, muy inquieto. Una inquietud que aún le dura hoy, a los 75 años, pues ya retirado, no deja de hacer cosas por nada del mundo. Caminante empedernido, montañero, esquiador hasta que «el año pasado me dijo el médico que lo dejara, que a mi edad era ya peligroso» y, sobre todo, con cara de alguien en quien se puede confiar, con media sonrisa franca y mirada dulce.

A Guillermo Díaz Bermejo (Turón, 1950) le nacieron fuera de Oviedo, pero no tardó más de dos meses en llegar a la capital. Concretamente a Ciudad Naranco, al lado de la cárcel, donde pasaba los días de niñez «jugando en los praos a correr con aros, a tirar piedras y a jugar a las chapas». Alumno de escuela pública y luego del Instituto Alfonso II, estudió Derecho en Oviedo y Económicas por la UNED. Hizo un máster en Dirección de Empresas y también se sacó el título de Graduado Social. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Bilbao en el mundo de los seguros y la abogacía, «hasta que a los 55 me prejubilaron y me volví a Oviedo». Ese día se prometió a sí mismo no parar quieto y a fe que lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo.

Se casó con Isabel con 27 años y el matrimonio del que llegaron dos hijos, Guillermo e Ignacio, terminó cuando ella falleció. En ese punto la alegría de sus ojos se cubre por un instante de un fugaz velo de tristeza, aunque rápidamente recupera la sonrisa y sigue adelante.

Pues eso, tras prejubilarse se metió en el Secot, una grupo de seniors que ofrecen gratuitamente asesoramiento a jóvenes emprendedores, y hasta el día de hoy que es el presidente en Asturias.

«Esto me lleva mucho tiempo, aunque me ayuda más a mí que a los jóvenes porque me mantiene ocupado». Ocupado es la palabra que mejor le define porque, además de eso, es miembro de la Real Cofradía de Amigos de los Quesos, «que, ojo, no es sólo comer queso, también participamos como jurados en los certámenes».

Y como los quesos también le dejan algún minuto libre, pues «camino mucho, sobre todo los fines de semana en Tapia, caleyeando unos 20 o 25 kilómetros».

Sidrero impenitente, «pues me hidrato con sidricilina», lee en pantalla, «ahora estoy con 'Para qué sirve el dinero'». Todo lo que ha ganado ha sido con su trabajo, pues ya de niño «mi padre me pagaba una peseta por cada publicidad que ponía en los parabrisas de los coches en el antiguo Tartiere y la paga me la ganaba lavando su furgoneta». Atareado, decidido, simpático, mira hacia atrás para recordar y para coger impulso.

Un gran impulso que le mantiene activo y ayudando.