Permanece en el HUCA el agresor de Ventanielles Sábado, 29 junio 2019, 02:04

El hombre que agredió el jueves por la tarde a su compañero de piso, de 74 años, en Ventanielles permanece ingresado en el HUCA. Hasta que los médicos no le den el visto bueno no le podrán tomar declaración, tal y como apuntaron ayer fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Los hechos ocurrieron cuando el hombre sufrió un brote psicótico y creía que el anciano «quería envenenarlo». Cogió de la cocina un pelapatatas y le hirió en el cuello y la boca. Las heridas no fueron graves.