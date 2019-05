Un perro guía para ver el mundo Uno de los adiestradores de la exhibición de perros guía acompaña a uno de los voluntarios durante el circuito de obstáculos. / FOTOS: MARIO ROJAS 'Oshín' y 'Plica', dos canes entrenados para acompañar a las personas invidentes, demuestran que «con confianza» y «trabajo» no hay barreras | La semana de la ONCE continúa con una exhibición de lazarillos en La Escandalera ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 31 mayo 2019, 01:34

Un amigo fiel y una herramienta para poder salir al mundo sin peligro. Eso es lo que representa un perro guía para un invidente, la «seguridad» de saber que ningún obstáculo va impedirlo. Así lo demostraron 'Oshín' y 'Plica', un golden retriever y un labrador ayer durante la exhibición de perros guía que la ONCE organizó ayer en La Escandalera con motivo de su semana divulgativa en Oviedo. Dos adiestradores se valieron de una serie de obstáculos para mostrar a los asistentes cómo se entrena a un lazarillo y cómo interactúa con la persona ciega y con su entorno.

«Lo que queremos es demostrar el comportamiento del perro guía, cómo los trabajamos en los entrenamientos y cómo ellos son capaces de resolver todo tipo de obstáculos. Aún así, esto es un trabajo de dos, el perro no es un GPS y siempre hace falta un usuario que dé las órdenes», relató el coordinador de los departamentos técnicos de la Fundación ONCE del Perro Guía, Alberto Martín, mientras 'Oshín' paseaba entre los obstáculos. A su lado, una voluntaria con los ojos vendados realizaba el recorrido metiéndose en la piel de un invidente. «Hay que confiar mucho en el perro, pero me sentí muy insegura, porque no estamos acostumbrados a movernos sin ver nada. Ahora comprendo lo difícil que tiene que ser para un invidente desenvolverse con soltura por la ciudad», apuntó Laura Menéndez, la voluntaria, después de su peculiar paseo con 'Oshín'.

En estos momentos, la escuela de perros guía de la ONCE ya ha graduado a un total de 1.600 parejas (perro e invidente), de las cuales 30 están en Asturias y 8 en Oviedo.

Para culminar la semana divulgativa de la ONCE, hoy habrá una exhibición de 'goalball' a las 11.30 horas en el IES La Corredoria y una actuación del grupo de teatro La Esfera, (de la ONCE) en la biblioteca de Asturias de El Fontán a las siete de la tarde.