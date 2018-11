«La persona que me dio el navajazo sigue en la calle, me lo he cruzado» El hostelero muestra las secuelas de la agresión. / MARIO ROJAS El hostelero que recibió varios navajazos en la calle Rosal asegura que sus agresores «fueron directamente a por mí sin mediar palabra» R. A. OVIEDO. Lunes, 26 noviembre 2018, 02:33

Tiene más de treinta puntos en la cara y casi otros tantos en la espalda. También suerte de que los navajazos que sufrió no le hayan afectado a ningún órgano vital. Y también miedo: «Estoy bastante preocupado y asustado», explica a este periódico. Secuelas que no solo se miden en cicatrices. Porque, además, la persona que le agredió en su rostro, dice, «sigue en la calle».

Tras estos hechos, un menor de 15 años, de origen marroquí, se encuentra internado en el centro de menores de Miraflores «hasta que normalice su conducta», por orden de la Fiscalía de Menores, pero para la víctima no es el principal culpable, él fue uno más en la trifulca.

La víctima, J. P. A. de 23 años, es propietario de un establecimiento hostelero en la calle Rosal, epicentro de la movida adolescente. El pasado 17 de noviembre, noche de derbi, la calle estaba a rebosar. Pasadas las diez, un chico se acercó a su local, en el número 70, y el hostelero, que «siempre estoy controlando la entrada», le negó el acceso por ser menor de edad, y porque le conocía de ciertas fechorías anteriores. Al rato, el menor volvió con otros dos amigos y se desató la reyerta, en la que, además de navajazos, volaron botellas y cubos de basura y llevó el pánico entre muchos adolescentes, que se resguardaron donde pudieron.

El peor parado resultó el hostelero, era el objetivo: «Fueron directamente a por mí, sin mediar palabra». Recibió navajazos, en la cara y en la espalda, aunque solo notó cómo le rajaban el rostro. «A pesar de que no me enteré, las heridas en la espalda fueron más profundas». Fue un técnico de la ambulancia quien le advirtió de estas lesiones, antes de ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, donde fue operado.

Centro de menores

El menor que fue detenido por estos hechos, según informó este diario, estaba tutelado en un centro de menores no acompañados, y el resto de los que le acompañaban la noche de los hechos también, en el parque de Invierno, según la víctima. «Son personas problemáticas y tienen el acceso restringido al local», remarcó. Abundó que el menor que está ahora ingresado en el Centro de Menores de Miraflores «no fue quien me dio el navajazo en la cara. Esa persona sigue en la calle. Me la crucé este fin de semana». Un cruce de pocos segundos y en el que tampoco medió palabra entre ambos.

J. P. A. está recuperándose en su casa de las heridas, permanecerá de baja una temporada larga, pero este fin de semana volvió a la calle Rosal, y percibió, dijo, mayor presencia policial. Justamente es lo que reclaman los vecinos de la zona, hartos de trifulcas, ruidos y gente bebiendo en la calle.