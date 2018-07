El personal de seguridad de San Mateo se formará para intervenir ante casos de agresión sexual El 'punto violeta' se instalará permanentemente en la plaza de la Catedral y estará gestionado por el Ayuntamiento y Abogadas para la Igualdad. / MARIO ROJAS Agentes de la Policía Local, miembros de Protección Civil y la abogada del Centro de la Mujer serán los destinatarios ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 27 julio 2018, 02:31

El objetivo es claro: prevenir las agresiones sexuales durante las fiestas de San Mateo y que las mujeres disfruten de los conciertos de la plaza de la Catedral, los chiringuitos o los fuegos artificiales «sin miedo». En caso de que se cometa un delito sexual, el personal de seguridad garantizará la protección de la víctima y se tomarán todas las precauciones para evitar el borrado de pistas que den con el autor de los hechos. Para lograr esta atención adecuada, los agentes de la Policía Local, los miembros de Protección Civil y la abogada del Centro Municipal de la Mujer recibirán formación específica, tal y como informó ayer la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga.

«Esperamos que durante los festejos no haya ninguna agresión sexual, pero si ocurre queremos que este personal garantice la seguridad de la mujer agredida y no se pierdan las pruebas que haya podido dejar el agresor», ahondó la edil socialista minutos antes del Consejo de Igualdad en el Centro Social de Campomanes.

El primer curso de especialización se celebrará esta mañana en la sede que la Federación Asturiana de Concejos (FACC) tiene en la plaza de Riego y a él acudirán los especialistas en estos temas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local. Durante tres horas enseñarán a sus homólogos cómo se debe actuar con la víctima y con las pruebas en caso de que haya una agresión sexual: «Por primera vez en Asturias, las tres instituciones competentes -Delegación de Gobierno, el Instituto Asturiano de la Mujer y la FACC- nos hemos coordinado para aunar esfuerzos para afrontar este problema», añadió Ponga.

'Punto violenta'

El equipo de gobierno también quiere que a estas sesiones acudan las componentes de Abogadas para la Igualdad, que colaboran en la gestión del 'punto violeta' y que este año estará permanentemente en la plaza de la Catedral, en frente del Jardín de los Reyes, tal y como avanzó ayer la primera teniente de alcalde, Ana Taboada: «Les propondremos esta medida y si no pueden ir a esta sesión esperamos que acudan a las próximas que se van a celebrar», apuntó la socialista.

Esta no será la única medida que se realice para prevenir situaciones como la acontecida el lunes en el Carmín cuando supuestamente un joven gijonés de 18 años violó a una menor de edad. Para ello, se harán dos campañas de publicidad en las que su mensaje principal será 'No es no'. «Se colocarán veinte mupis, habrá cuarenta banderolas dobles en las farolas del centro de la ciudad, diez mil chapas y se imprimirán cinco mil pegatinas».

Estas se colocarán en los chiringuitos y se pedirá a los hosteleros que las instalen en sus establecimientos. «Ya he hablado con el presidente de la asociación de Hostelería y Turismo (Otea), José Luis Álvarez Almedia, y se ha mostrado encantado con la iniciativa». También habrá mil globos de color morado y se realizarán sesiones de sensibilización entre los alumnos de Bachillerato de los institutos ovetenses durante los primeros días del curso.